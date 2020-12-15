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Источник назвал возраст погибших при пожаре в доме престарелых в Башкирии
Источник назвал возраст погибших при пожаре в доме престарелых в Башкирии
Жертвами пожара в доме для престарелых в башкирском селе стали постояльцы пансионата в возрасте от 57 до 80 лет, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T10:13
2020-12-15T10:13
2020-12-15T10:31
пожар в башкирском доме престарелых
республика башкортостан
происшествия
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УФА, 15 дек – РИА Новости. Жертвами пожара в доме для престарелых в башкирском селе стали постояльцы пансионата в возрасте от 57 до 80 лет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.По данным ГУМЧС, 11 человек погибли при пожаре в доме престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района, спаслись четверо: сотрудница пансионата через окно эвакуировала троих постояльцев, один из которых госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)."Погибли 4 женщины и 7 мужчин в возрасте от 57 до 80 лет. Это жители Абзелиловского и Белорецкого районов Башкирии, а также двое жителей Челябинской области", - сказал собеседник агентства.
республика башкортостан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Сгоревший дом престарелых в Башкирии
Сгоревший дом престарелых в Башкирии
2020-12-15T10:13
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PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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видео, пожар в башкирском доме престарелых, республика башкортостан, происшествия
Источник назвал возраст погибших при пожаре в доме престарелых в Башкирии
УФА, 15 дек – РИА Новости. Жертвами пожара в доме для престарелых в башкирском селе стали постояльцы пансионата в возрасте от 57 до 80 лет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
2020-12-15T10:13
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