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Источник назвал возраст погибших при пожаре в доме престарелых в Башкирии

Источник назвал возраст погибших при пожаре в доме престарелых в Башкирии

Жертвами пожара в доме для престарелых в башкирском селе стали постояльцы пансионата в возрасте от 57 до 80 лет, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T10:13

2020-12-15T10:13

2020-12-15T10:31

пожар в башкирском доме престарелых

республика башкортостан

происшествия

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УФА, 15 дек – РИА Новости. Жертвами пожара в доме для престарелых в башкирском селе стали постояльцы пансионата в возрасте от 57 до 80 лет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.По данным ГУМЧС, 11 человек погибли при пожаре в доме престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района, спаслись четверо: сотрудница пансионата через окно эвакуировала троих постояльцев, один из которых госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)."Погибли 4 женщины и 7 мужчин в возрасте от 57 до 80 лет. Это жители Абзелиловского и Белорецкого районов Башкирии, а также двое жителей Челябинской области", - сказал собеседник агентства.

республика башкортостан

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Сгоревший дом престарелых в Башкирии Сгоревший дом престарелых в Башкирии 2020-12-15T10:13 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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