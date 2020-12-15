https://ria.ru/20201215/pozhar-1589259489.html

МЧС ищет родственников погибших при пожаре в доме престарелых в Башкирии

МЧС ищет родственников погибших при пожаре в доме престарелых в Башкирии

Специалисты разыскивают родственников постояльцев, погибших при пожаре в доме престарелых в Башкирии, не у всех есть родные, заявил начальник ГУМЧС по региону... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T09:42

2020-12-15T09:42

2020-12-15T09:42

пожар в башкирском доме престарелых

республика башкортостан

абзелиловский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589257202_0:0:617:347_1920x0_80_0_0_3c3df2597003bc5c5b19b73e69a6a8df.jpg

УФА, 15 дек – РИА Новости. Специалисты разыскивают родственников постояльцев, погибших при пожаре в доме престарелых в Башкирии, не у всех есть родные, заявил начальник ГУМЧС по региону Марат Латыпов в прямом эфире ГТРК "Башкортостан".По данным ГУМЧС, 11 человек погибли при пожаре в доме престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района, спаслись четверо: сотрудница пансионата через окно эвакуировала троих постояльцев, один из которых госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).Телеканал опубликовал видео, как глава Башкирии Радий Хабиров осматривает место происшествия. На его вопрос, есть ли у погибших родственники, Латыпов ответил утвердительно. "Мы сейчас их разыскиваем, не у всех есть. У одного из Челябинской области и у другого из Белорецкого района (нет родных - Прим. ред.)", - добавил он.Руководитель госкомитета ЧС по региону Фарит Гумеров рассказал главе республики, как сотрудница пансионата спасла трех пожилых мужчин.

https://ria.ru/20201215/pozhary-1589248557.html

республика башкортостан

абзелиловский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сгоревший дом престарелых в Башкирии Сгоревший дом престарелых в Башкирии 2020-12-15T09:42 true PT0M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в башкирском доме престарелых, республика башкортостан, абзелиловский район, происшествия