https://ria.ru/20201215/pozhar-1589259489.html
МЧС ищет родственников погибших при пожаре в доме престарелых в Башкирии
МЧС ищет родственников погибших при пожаре в доме престарелых в Башкирии
Специалисты разыскивают родственников постояльцев, погибших при пожаре в доме престарелых в Башкирии, не у всех есть родные, заявил начальник ГУМЧС по региону... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T09:42
2020-12-15T09:42
2020-12-15T09:42
пожар в башкирском доме престарелых
республика башкортостан
абзелиловский район
происшествия
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УФА, 15 дек – РИА Новости. Специалисты разыскивают родственников постояльцев, погибших при пожаре в доме престарелых в Башкирии, не у всех есть родные, заявил начальник ГУМЧС по региону Марат Латыпов в прямом эфире ГТРК "Башкортостан".По данным ГУМЧС, 11 человек погибли при пожаре в доме престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района, спаслись четверо: сотрудница пансионата через окно эвакуировала троих постояльцев, один из которых госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).Телеканал опубликовал видео, как глава Башкирии Радий Хабиров осматривает место происшествия. На его вопрос, есть ли у погибших родственники, Латыпов ответил утвердительно. "Мы сейчас их разыскиваем, не у всех есть. У одного из Челябинской области и у другого из Белорецкого района (нет родных - Прим. ред.)", - добавил он.Руководитель госкомитета ЧС по региону Фарит Гумеров рассказал главе республики, как сотрудница пансионата спасла трех пожилых мужчин.
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республика башкортостан
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Сгоревший дом престарелых в Башкирии
Сгоревший дом престарелых в Башкирии
2020-12-15T09:42
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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пожар в башкирском доме престарелых, республика башкортостан, абзелиловский район, происшествия
УФА, 15 дек – РИА Новости.
Специалисты разыскивают родственников постояльцев, погибших при пожаре в доме престарелых в Башкирии, не у всех есть родные, заявил начальник ГУМЧС по региону Марат Латыпов в прямом эфире ГТРК "Башкортостан"
.
По данным ГУМЧС, 11 человек погибли при пожаре в доме престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района, спаслись четверо: сотрудница пансионата через окно эвакуировала троих постояльцев, один из которых госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Телеканал опубликовал видео, как глава Башкирии Радий Хабиров осматривает место происшествия. На его вопрос, есть ли у погибших родственники, Латыпов ответил утвердительно. "Мы сейчас их разыскиваем, не у всех есть. У одного из Челябинской области и у другого из Белорецкого района (нет родных - Прим. ред.)", - добавил он.
Руководитель госкомитета ЧС по региону Фарит Гумеров рассказал главе республики, как сотрудница пансионата спасла трех пожилых мужчин.
"На первом этаже на мансарде были извещатели, они сработали, сиделка проснулась и сумела, разбив окно, эвакуировать троих, и дочка хозяйки тоже сумела выбраться", - поведал он, пояснив, что на первом этаже пансионата были две спальни, кухня и зал.