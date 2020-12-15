https://ria.ru/20201215/pozhar-1589251243.html

Сгоревший в Башкирии дом престарелых был частным

Сгоревший в Башкирии дом престарелых был частным

Министерство социальной защиты Башкирии не владело сведениями о сгоревшем частном доме престарелых, сообщила РИА Новости глава регионального министерства семьи, РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T08:24

2020-12-15T08:24

2020-12-15T08:59

пожар в башкирском доме престарелых

республика башкортостан

происшествия

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УФА, 15 дек – РИА Новости. Министерство социальной защиты Башкирии не владело сведениями о сгоревшем частном доме престарелых, сообщила РИА Новости глава регионального министерства семьи, труда и социальной защиты Ленара Иванова.По данным ГУМЧС, 11 человек погибли при пожаре в доме престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района, спаслись четверо: сотрудница пансионата через окно эвакуировала троих постояльцев, один из которых госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)."Дом престарелых был частный, у минсоцзащиты не было о нем сведений", - сказала министр.

https://ria.ru/20201215/pozhary-1589248557.html

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в башкирском доме престарелых, республика башкортостан, происшествия