https://ria.ru/20201215/pozhar-1589251243.html
Сгоревший в Башкирии дом престарелых был частным
Сгоревший в Башкирии дом престарелых был частным
Министерство социальной защиты Башкирии не владело сведениями о сгоревшем частном доме престарелых, сообщила РИА Новости глава регионального министерства семьи, РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T08:24
2020-12-15T08:24
2020-12-15T08:59
пожар в башкирском доме престарелых
республика башкортостан
происшествия
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УФА, 15 дек – РИА Новости. Министерство социальной защиты Башкирии не владело сведениями о сгоревшем частном доме престарелых, сообщила РИА Новости глава регионального министерства семьи, труда и социальной защиты Ленара Иванова.По данным ГУМЧС, 11 человек погибли при пожаре в доме престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района, спаслись четверо: сотрудница пансионата через окно эвакуировала троих постояльцев, один из которых госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)."Дом престарелых был частный, у минсоцзащиты не было о нем сведений", - сказала министр.
https://ria.ru/20201215/pozhary-1589248557.html
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Сгоревший дом престарелых в Башкирии
Сгоревший дом престарелых в Башкирии
2020-12-15T08:24
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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пожар в башкирском доме престарелых, республика башкортостан, происшествия