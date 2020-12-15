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В Хакасии рабочий погиб при пожаре на территории угольного разреза
В Хакасии рабочий погиб при пожаре на территории угольного разреза
Пожарные нашли тело погибшего при пожаре в помещении депо, расположенном на разрезе в Хакасии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T07:46
2020-12-15T08:16
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
усть-абаканский район
республика хакасия
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 15 дек - РИА Новости. Пожарные нашли тело погибшего при пожаре в помещении депо, расположенном на разрезе в Хакасии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.Ранее сообщалось, что в 10.16 (06.16 мск) 15 декабря поступила информация о возгорании в здании на территории разреза "Черногорский" в МО Усть-Абаканский район, объявлен повышенный ранг пожара. Пожар произошел в здании депо 50 на 80 квадратов, присвоен второй ранг. Тепловоз был отбуксирован. Пострадавшие не обнаружены. Открытое горение было ликвидировано. Судьба одного человека оставалась неизвестной."Пожар в здании депо 50 на 80 квадратов, второй ранг присвоен. Это было в 10:33, в 11:03 отбуксирован тепловоз. Пострадавшие не обнаружены", - сказал собеседник агентства.Позднее пожарные ликвидировали открытое горение в здании депо, расположенном на разрезе в Хакасии, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.В ведомстве сообщили, что 11 человек эвакуировались, судьба одного человека пока неизвестна. На тушении работает 49 человек, 18 единиц техники.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), усть-абаканский район, республика хакасия, происшествия

В Хакасии рабочий погиб при пожаре на территории угольного разреза

07:46 15.12.2020 (обновлено: 08:16 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкДежурная часть МЧС в Тамбове
Дежурная часть МЧС в Тамбове - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОЯРСК, 15 дек - РИА Новости. Пожарные нашли тело погибшего при пожаре в помещении депо, расположенном на разрезе в Хакасии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Ранее сообщалось, что в 10.16 (06.16 мск) 15 декабря поступила информация о возгорании в здании на территории разреза "Черногорский" в МО Усть-Абаканский район, объявлен повышенный ранг пожара. Пожар произошел в здании депо 50 на 80 квадратов, присвоен второй ранг. Тепловоз был отбуксирован. Пострадавшие не обнаружены. Открытое горение было ликвидировано. Судьба одного человека оставалась неизвестной.
"В 11.40 (7.40 мск) обнаружено тело одного работника", - сказал собеседник агентства.
"Пожар в здании депо 50 на 80 квадратов, второй ранг присвоен. Это было в 10:33, в 11:03 отбуксирован тепловоз. Пострадавшие не обнаружены", - сказал собеседник агентства.
Позднее пожарные ликвидировали открытое горение в здании депо, расположенном на разрезе в Хакасии, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
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"В 11.36 (7.36 мск) ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
В ведомстве сообщили, что 11 человек эвакуировались, судьба одного человека пока неизвестна. На тушении работает 49 человек, 18 единиц техники.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Усть-Абаканский районРеспублика ХакасияПроисшествия
 
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