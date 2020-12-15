https://ria.ru/20201215/pozhar-1589248926.html

В Хакасии рабочий погиб при пожаре на территории угольного разреза

В Хакасии рабочий погиб при пожаре на территории угольного разреза

Пожарные нашли тело погибшего при пожаре в помещении депо, расположенном на разрезе в Хакасии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T07:46

2020-12-15T07:46

2020-12-15T08:16

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

усть-абаканский район

республика хакасия

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 15 дек - РИА Новости. Пожарные нашли тело погибшего при пожаре в помещении депо, расположенном на разрезе в Хакасии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.Ранее сообщалось, что в 10.16 (06.16 мск) 15 декабря поступила информация о возгорании в здании на территории разреза "Черногорский" в МО Усть-Абаканский район, объявлен повышенный ранг пожара. Пожар произошел в здании депо 50 на 80 квадратов, присвоен второй ранг. Тепловоз был отбуксирован. Пострадавшие не обнаружены. Открытое горение было ликвидировано. Судьба одного человека оставалась неизвестной."Пожар в здании депо 50 на 80 квадратов, второй ранг присвоен. Это было в 10:33, в 11:03 отбуксирован тепловоз. Пострадавшие не обнаружены", - сказал собеседник агентства.Позднее пожарные ликвидировали открытое горение в здании депо, расположенном на разрезе в Хакасии, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.В ведомстве сообщили, что 11 человек эвакуировались, судьба одного человека пока неизвестна. На тушении работает 49 человек, 18 единиц техники.

https://ria.ru/20201215/pozhar-1589248809.html

усть-абаканский район

республика хакасия

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), усть-абаканский район, республика хакасия, происшествия