https://ria.ru/20201215/pozhar-1589248809.html

Стали известны новые подробности пожара в башкирском доме престарелых

Стали известны новые подробности пожара в башкирском доме престарелых

Дом престарелых в Башкирии, где при пожаре погибли 11 человек, должен был оказывать социальные услуги без постоянного проживания там постояльцев, сообщили РИА... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T07:43

2020-12-15T07:43

2020-12-15T07:43

пожар в башкирском доме престарелых

республика башкортостан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

абзелиловский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589247981_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_9d77cbd9d248b48138fb37487116a7a8.jpg

УФА, 15 дек – РИА Новости. Дом престарелых в Башкирии, где при пожаре погибли 11 человек, должен был оказывать социальные услуги без постоянного проживания там постояльцев, сообщили РИА Новости в администрации Абзелиловского района.Ранее в ГУ МЧС по Башкирии сообщали об 11 погибших при пожаре в доме престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района. По разным данным, спаслись от 4 до 5 человек до приезда пожарных. В районе введен режим ЧС. Следственные органы возбудили уголовное дело, также к проверке подключилась прокуратура. В районной администрации РИА Новости сообщали, что спасенные не получили травм и ожогов.

республика башкортостан

абзелиловский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Пожар в Ишбулдино: найдены погибшими 11 человек 15 декабря 2020 года в 02:53 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре по улице Кизильской в н.п. Ишбулдино Абзелиловского района республики. На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось открытое горение деревянного одноэтажного строения с мансардой размером 9х8 метров по всей площади, зарегистрированного как Дом милосердия. Открытое горение ликвидировано в 04:31. В 6:00 объявлена полная ликвидация пожара. Самостоятельно до прибытия пожарной охраны эвакуировались 4 человека. К сожалению, в ходе тушения на месте пожара обнаружены тела 11 погибших, информация по погибшим уточняется. На место пожара выехал начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Марат Латыпов. К тушению пожара от МЧС России привлечено 16 человек и 6 единиц техники. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает следственно-оперативная группа, дознаватель МЧС России. На место направлены эксперты испытательной пожарной лаборатории. Организовано оповещение родственников, оказывается психологическая помощь. В Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан работает оперативный штаб. На 9 утра назначено внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации и обеспечению пожарной безопасности. 2020-12-15T07:43 true PT0M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, пожар в башкирском доме престарелых, республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), абзелиловский район, происшествия