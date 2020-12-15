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В доме престарелых в Башкирии было два пожарных извещателя
В доме престарелых в Башкирии было два пожарных извещателя
В доме престарелых в Башкирии, где при пожаре погибли 11 человек, было установлено два пожарных извещателя, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T07:32
2020-12-15T07:32
2020-12-15T07:58
пожар в башкирском доме престарелых
республика башкортостан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
уфа
абзелиловский район
происшествия
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УФА, 15 дек – РИА Новости. В доме престарелых в Башкирии, где при пожаре погибли 11 человек, было установлено два пожарных извещателя, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.Ранее в ведомстве сообщали об 11 погибших при пожаре в доме престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района. По разным данным спаслись от 4 до 5 человек до приезда пожарных. В районе введен режим ЧС. Следственные органы возбудили уголовное дело, также к проверке подключилась прокуратура. В районной администрации РИА Новости сообщали, что спасенные не получили травм и ожогов.Он отметил, что информация, были ли в доме первичные средства пожаротушения, устанавливается.
республика башкортостан
уфа
абзелиловский район
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пожар в Ишбулдино: найдены погибшими 11 человек
15 декабря 2020 года в 02:53 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре по улице Кизильской в н.п. Ишбулдино Абзелиловского района республики.
На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось открытое горение деревянного одноэтажного строения с мансардой размером 9х8 метров по всей площади, зарегистрированного как Дом милосердия.
Открытое горение ликвидировано в 04:31. В 6:00 объявлена полная ликвидация пожара. Самостоятельно до прибытия пожарной охраны эвакуировались 4 человека.
К сожалению, в ходе тушения на месте пожара обнаружены тела 11 погибших, информация по погибшим уточняется.
На место пожара выехал начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Марат Латыпов.
К тушению пожара от МЧС России привлечено 16 человек и 6 единиц техники.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает следственно-оперативная группа, дознаватель МЧС России. На место направлены эксперты испытательной пожарной лаборатории.
Организовано оповещение родственников, оказывается психологическая помощь.
В Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан работает оперативный штаб.
На 9 утра назначено внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации и обеспечению пожарной безопасности.
2020-12-15T07:32
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PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, пожар в башкирском доме престарелых, республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уфа, абзелиловский район, происшествия