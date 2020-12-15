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Из пожара в доме престарелых в Башкирии спаслись только его сотрудники
Из пожара в доме престарелых в Башкирии спаслись только его сотрудники
Сотрудники сгоревшего дома престарелых в Башкирии, где погибли 11 человек, спаслись, сообщил РИА Новости представитель администрации Абзелиловского района. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T06:36
2020-12-15T07:56
пожар в башкирском доме престарелых
республика башкортостан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
уфа
абзелиловский район
происшествия
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УФА, 15 дек - РИА Новости. Сотрудники сгоревшего дома престарелых в Башкирии, где погибли 11 человек, спаслись, сообщил РИА Новости представитель администрации Абзелиловского района.Ранее в ГУ МЧС по Башкирии сообщали об 11 погибших при пожаре в здании, зарегистрированном как дом милосердия в селе Ишбулдино Абзелиловского района. По разным данным, спаслись от четырех до пяти человек."По нашей информации, сотрудники спаслись, погибли и пострадали пожилые постояльцы", - сказал агентству собеседник.
республика башкортостан
уфа
абзелиловский район
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РИА Новости
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5
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96
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Пожар в Ишбулдино: найдены погибшими 11 человек
15 декабря 2020 года в 02:53 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре по улице Кизильской в н.п. Ишбулдино Абзелиловского района республики. На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось открытое горение деревянного одноэтажного строения с мансардой размером 9х8 метров по всей площади, зарегистрированного как Дом милосердия. Открытое горение ликвидировано в 04:31. В 6:00 объявлена полная ликвидация пожара. Самостоятельно до прибытия пожарной охраны эвакуировались 4 человека. К сожалению, в ходе тушения на месте пожара обнаружены тела 11 погибших, информация по погибшим уточняется. На место пожара выехал начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Марат Латыпов. К тушению пожара от МЧС России привлечено 16 человек и 6 единиц техники. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает следственно-оперативная группа, дознаватель МЧС России. На место направлены эксперты испытательной пожарной лаборатории. Организовано оповещение родственников, оказывается психологическая помощь. В Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан работает оперативный штаб. На 9 утра назначено внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации и обеспечению пожарной безопасности.
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видео, пожар в башкирском доме престарелых, республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уфа, абзелиловский район, происшествия
Из пожара в доме престарелых в Башкирии спаслись только его сотрудники
УФА, 15 дек - РИА Новости. Сотрудники сгоревшего дома престарелых в Башкирии, где погибли 11 человек, спаслись, сообщил РИА Новости представитель администрации Абзелиловского района.
2020-12-15T06:36
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Из пожара в доме престарелых в Башкирии спаслись только его сотрудники

06:36 15.12.2020 (обновлено: 07:56 15.12.2020)
 
© МЧС РФ Сайт ГУ МЧС по Республике БашкортостанНа месте пожара в Ишбулдино Абзелиловского района республики Башкортостан
На месте пожара в Ишбулдино Абзелиловского района республики Башкортостан - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© МЧС РФ Сайт ГУ МЧС по Республике Башкортостан
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УФА, 15 дек - РИА Новости. Сотрудники сгоревшего дома престарелых в Башкирии, где погибли 11 человек, спаслись, сообщил РИА Новости представитель администрации Абзелиловского района.
Ранее в ГУ МЧС по Башкирии сообщали об 11 погибших при пожаре в здании, зарегистрированном как дом милосердия в селе Ишбулдино Абзелиловского района. По разным данным, спаслись от четырех до пяти человек.
"По нашей информации, сотрудники спаслись, погибли и пострадали пожилые постояльцы", - сказал агентству собеседник.
 
Пожар в башкирском доме престарелыхРеспублика БашкортостанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)УфаАбзелиловский районПроисшествия
 
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