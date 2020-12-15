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СК завел дело после гибели 11 человек при пожаре в пансионате в Башкирии

СК завел дело после гибели 11 человек при пожаре в пансионате в Башкирии

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам возбудили после пожара в башкирском пансионате, где погибли 11 человек, сообщается на... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T06:28

2020-12-15T06:28

2020-12-15T08:17

пожар в башкирском доме престарелых

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

уфа

республика башкортостан

следственный комитет россии (ск рф)

абзелиловский район

происшествия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам возбудили после пожара в башкирском пансионате, где погибли 11 человек, сообщается на сайте СК РФ по региону.Утром во вторник в ГУ МЧС по Башкирии сообщили об 11 погибших при пожаре в здании, зарегистрированном как дом милосердия в селе Ишбулдино Абзелиловского района. В спасательном ведомстве отмечали, что самостоятельно удалось спастись четырем людям. По данным властей района, спаслись пятеро, это сотрудники дома престарелых."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), по факту смерти 11 человек во время пожара", - говорится в сообщении.По данным регионального СК, в момент пожара в здании находились 15 человек, четверым удалось спастись самостоятельно.Сейчас проводится осмотр места происшествия, по его результатам будут назначены экспертизы для установления причин пожара, допрашиваются очевидцы. Также следователи проверят документы, на основании которых в пансионате пожилым людям оказывались услуги."В ходе расследования будет проверена полнота принимаемых мер руководством и работниками организации по обеспечению противопожарной безопасности в доме престарелых, а также дана правовая оценка действиям (бездействию) работников контролирующих органов, отвечающих за проверку соответствия правил безопасности установленных законом требованиям и нормам", - добавляется в сообщении.Расследование дела поручено следственно-оперативной группе под руководством следователя по особо важным делам, создан оперативный штаб для координации правоохранительных органов и экстренных служб. Отмечается, что ход расследования на личный контроль взял руководитель следственного управления республики. В прокуратуре региона заявили, что организована проверка, будет проверено соблюдение мер пожарной безопасности.

москва

уфа

республика башкортостан

абзелиловский район

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Пожар в Ишбулдино: найдены погибшими 11 человек 15 декабря 2020 года в 02:53 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре по улице Кизильской в н.п. Ишбулдино Абзелиловского района республики. На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось открытое горение деревянного одноэтажного строения с мансардой размером 9х8 метров по всей площади, зарегистрированного как Дом милосердия. Открытое горение ликвидировано в 04:31. В 6:00 объявлена полная ликвидация пожара. Самостоятельно до прибытия пожарной охраны эвакуировались 4 человека. К сожалению, в ходе тушения на месте пожара обнаружены тела 11 погибших, информация по погибшим уточняется. На место пожара выехал начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Марат Латыпов. К тушению пожара от МЧС России привлечено 16 человек и 6 единиц техники. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает следственно-оперативная группа, дознаватель МЧС России. На место направлены эксперты испытательной пожарной лаборатории. Организовано оповещение родственников, оказывается психологическая помощь. В Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан работает оперативный штаб. На 9 утра назначено внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации и обеспечению пожарной безопасности. 2020-12-15T06:28 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в башкирском доме престарелых, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, уфа, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф), абзелиловский район, происшествия