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В одном из районов Башкирии ввели режим ЧС после пожара в доме милосердия
В одном из районов Башкирии ввели режим ЧС после пожара в доме милосердия
В Абзелиловском районе Башкирии ввели режим чрезвычайной ситуации после пожара в доме милосердия, сообщил глава района Ильдар Нафиков. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T06:08
2020-12-15T06:08
2020-12-15T08:25
пожар в башкирском доме престарелых
уфа
республика башкортостан
абзелиловский район
происшествия
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УФА, 15 дек — РИА Новости. В Абзелиловском районе Башкирии ввели режим чрезвычайной ситуации после пожара в доме милосердия, сообщил глава района Ильдар Нафиков.Нафиков уточнил, что в здании находились 16 человек, пятерым удалось спасти. Как рассказал РИА Новости источник в администрации Абзелиловского района, последние — сотрудники заведения.Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили, что в 2:53 стало известно о пожаре в доме милосердия по улице Кизильской в селе Ишбулдино. На момент прибытия спасателей деревянный одноэтажный дом с мансардой горел на всей площади — 72 квадратных метра. Открытый огонь побороли в 4:31. В 6:00 объявили о полной ликвидации пожара.В тушении участвовали 16 человек и шесть единиц техники.Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. В региональном ГУ МЧС работает оперативный штаб. На 9:00 местного времени назначено внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.В Следственном комитете возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
уфа
республика башкортостан
абзелиловский район
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пожар в Ишбулдино: найдены погибшими 11 человек
15 декабря 2020 года в 02:53 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре по улице Кизильской в н.п. Ишбулдино Абзелиловского района республики.
На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось открытое горение деревянного одноэтажного строения с мансардой размером 9х8 метров по всей площади, зарегистрированного как Дом милосердия.
Открытое горение ликвидировано в 04:31. В 6:00 объявлена полная ликвидация пожара. Самостоятельно до прибытия пожарной охраны эвакуировались 4 человека.
К сожалению, в ходе тушения на месте пожара обнаружены тела 11 погибших, информация по погибшим уточняется.
На место пожара выехал начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Марат Латыпов.
К тушению пожара от МЧС России привлечено 16 человек и 6 единиц техники.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает следственно-оперативная группа, дознаватель МЧС России. На место направлены эксперты испытательной пожарной лаборатории.
Организовано оповещение родственников, оказывается психологическая помощь.
В Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан работает оперативный штаб.
На 9 утра назначено внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации и обеспечению пожарной безопасности.
2020-12-15T06:08
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PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар в башкирском доме престарелых, уфа, республика башкортостан, абзелиловский район, происшествия
УФА, 15 дек — РИА Новости.
В Абзелиловском районе
Башкирии ввели режим чрезвычайной ситуации после пожара в доме милосердия, сообщил глава района Ильдар Нафиков.
"Произошла ужасная трагедия. 11 человек погибли в огне в частном доме, расположенном в деревне Ишбулдино. Нахожусь на месте. В районе введен режим ЧС", — написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Нафиков уточнил, что в здании находились 16 человек, пятерым удалось спасти. Как рассказал РИА Новости источник в администрации Абзелиловского района, последние — сотрудники заведения.
Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили, что в 2:53 стало известно о пожаре в доме милосердия по улице Кизильской в селе Ишбулдино. На момент прибытия спасателей деревянный одноэтажный дом с мансардой горел на всей площади — 72 квадратных метра. Открытый огонь побороли в 4:31. В 6:00 объявили о полной ликвидации пожара.
В тушении участвовали 16 человек и шесть единиц техники.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. В региональном ГУ МЧС работает оперативный штаб. На 9:00 местного времени назначено внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
В Следственном комитете возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.