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Лавров призвал Евросоюз выполнять свою роль посредника по Косово
Лавров призвал Евросоюз выполнять свою роль посредника по Косово
Евросоюзу необходимо на практике выполнять свою роль посредника по Косово, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T20:07
2020-12-15T20:07
александр вучич
сергей лавров
евросоюз
сербия
косово
оон
в мире
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БЕЛГРАД, 15 дек - РИА Новости. Евросоюзу необходимо на практике выполнять свою роль посредника по Косово, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы отметили нашу заинтересованность в том, чтобы посредническая роль Евросоюза наконец воплотилась в практические результаты. Роль посредника для ЕС была одобрена Генеральной Ассамблеей ООН, и ее необходимо выполнять беспристрастно",- заявил Лавров по итогам встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.Лавров подчеркнул, что необходимо преодолеть "откровенный саботаж" всех договоренностей по Косово, достигнутых много лет назад, который наблюдается в позиции Приштины.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин в крае с правами автономии, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения этих соглашений - 4 августа 2018 года - не был соблюден Приштиной, что тогда привело к росту напряженности в Косово.
https://ria.ru/20201215/neytralitet-1589392770.html
https://ria.ru/20201113/tachi-1584415333.html
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александр вучич, сергей лавров, евросоюз, сербия, косово, оон, в мире

Лавров призвал Евросоюз выполнять свою роль посредника по Косово

20:07 15.12.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем пресс-конференции по итогам встречи в Белграде - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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БЕЛГРАД, 15 дек - РИА Новости. Евросоюзу необходимо на практике выполнять свою роль посредника по Косово, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы отметили нашу заинтересованность в том, чтобы посредническая роль Евросоюза наконец воплотилась в практические результаты. Роль посредника для ЕС была одобрена Генеральной Ассамблеей ООН, и ее необходимо выполнять беспристрастно",- заявил Лавров по итогам встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
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Вучич подтвердил Лаврову военный нейтралитет Сербии
Лавров подчеркнул, что необходимо преодолеть "откровенный саботаж" всех договоренностей по Косово, достигнутых много лет назад, который наблюдается в позиции Приштины.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин в крае с правами автономии, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения этих соглашений - 4 августа 2018 года - не был соблюден Приштиной, что тогда привело к росту напряженности в Косово.
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Александр ВучичСергей ЛавровЕвросоюзСербияКосовоООНВ мире
 
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