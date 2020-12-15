Лавров призвал Евросоюз выполнять свою роль посредника по Косово
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
БЕЛГРАД, 15 дек - РИА Новости. Евросоюзу необходимо на практике выполнять свою роль посредника по Косово, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы отметили нашу заинтересованность в том, чтобы посредническая роль Евросоюза наконец воплотилась в практические результаты. Роль посредника для ЕС была одобрена Генеральной Ассамблеей ООН, и ее необходимо выполнять беспристрастно",- заявил Лавров по итогам встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.
Лавров подчеркнул, что необходимо преодолеть "откровенный саботаж" всех договоренностей по Косово, достигнутых много лет назад, который наблюдается в позиции Приштины.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин в крае с правами автономии, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения этих соглашений - 4 августа 2018 года - не был соблюден Приштиной, что тогда привело к росту напряженности в Косово.
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