https://ria.ru/20201215/poschdravlenie-1589287749.html
Эксперты рассказали, есть ли скрытый смысл в поздравлении Путина Байдену
Эксперты рассказали, есть ли скрытый смысл в поздравлении Путина Байдену
Поздравление российского президента Владимира Путина Джо Байдену с его победой на выборах президента США - это дань протоколу, в первую очередь, о новой... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T11:49
2020-12-15T11:49
2020-12-15T11:49
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
владимир путин
политика
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Поздравление российского президента Владимира Путина Джо Байдену с его победой на выборах президента США - это дань протоколу, в первую очередь, о новой странице в отношениях двух стран речи не идет, считают опрошенные РИА Новости эксперты.По итогам голосования выборщиков в понедельник демократ Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января. Во вторник Путин направил телеграмму Байдену, поздравив с победой на выборах президента США и выразив готовность к взаимодействию и контактам.Как отметил программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев, поздравление российского лидера своевременно и правильно."Это дань протоколу, прежде всего. Такие поздравления нормальны. Это со всех точек зрения правильный шаг, его нужвыно было сделать - и правильно, что его сделали не раньше, а именно сейчас, когда по американскому законодательству проголосовали выборщики, победа неоспорима. Это своевременное поздравление", - сказал эксперт в беседе с агентством.Кто-то поздравил Байдена сразу после подсчета голосов избирателей, напомнил Тимофеев, российская же сторона, по его словам, "все сделала по букве закона".Аналогичного мнения придерживается и директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев."Это протокол. Вы обязаны реагировать на такие вещи, как смена власти. Поэтому это, скорее, протокол, обязанность. С формальной точки зрения именно голосование выборщиков определяет победу того или иного кандидата. Но я не думаю, что кто-то рассчитывает на новую страницу (в отношениях РФ и США – ред.), потому что Байден - это временная фигура. Скорее всего, с учетом его возраста, это президент на один срок, и он никакую новую страницу не откроет", - считает он.
https://radiosputnik.ria.ru/20201215/bayden-1589261257.html
https://ria.ru/20201215/pobeditel-1589158766.html
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РИА Новости
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дональд трамп, джо байден, владимир путин, политика
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости.
Поздравление российского президента Владимира Путина
Джо Байдену с его победой на выборах президента США
- это дань протоколу, в первую очередь, о новой странице в отношениях двух стран речи не идет, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
По итогам голосования выборщиков в понедельник демократ Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа
, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января. Во вторник Путин направил телеграмму Байдену, поздравив с победой на выборах президента США и выразив готовность к взаимодействию и контактам.
Как отметил программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев, поздравление российского лидера своевременно и правильно.
"Это дань протоколу, прежде всего. Такие поздравления нормальны. Это со всех точек зрения правильный шаг, его нужвыно было сделать - и правильно, что его сделали не раньше, а именно сейчас, когда по американскому законодательству проголосовали выборщики, победа неоспорима. Это своевременное поздравление", - сказал эксперт в беседе с агентством.
Кто-то поздравил Байдена сразу после подсчета голосов избирателей, напомнил Тимофеев, российская же сторона, по его словам, "все сделала по букве закона".
"Но при этом нужно понимать, что какие-то надежды, иллюзии из-за поздравления не должны быть. Надо реалистично смотреть на наши отношения", - добавил он.
Аналогичного мнения придерживается и директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта
МГУ Юрий Рогулев.
"Это протокол. Вы обязаны реагировать на такие вещи, как смена власти. Поэтому это, скорее, протокол, обязанность. С формальной точки зрения именно голосование выборщиков определяет победу того или иного кандидата. Но я не думаю, что кто-то рассчитывает на новую страницу (в отношениях РФ и США – ред.), потому что Байден - это временная фигура. Скорее всего, с учетом его возраста, это президент на один срок, и он никакую новую страницу не откроет", - считает он.