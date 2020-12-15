https://ria.ru/20201215/poschdravlenie-1589287749.html

Эксперты рассказали, есть ли скрытый смысл в поздравлении Путина Байдену

Эксперты рассказали, есть ли скрытый смысл в поздравлении Путина Байдену

Поздравление российского президента Владимира Путина Джо Байдену с его победой на выборах президента США - это дань протоколу, в первую очередь, о новой... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T11:49

2020-12-15T11:49

2020-12-15T11:49

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

владимир путин

политика

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Поздравление российского президента Владимира Путина Джо Байдену с его победой на выборах президента США - это дань протоколу, в первую очередь, о новой странице в отношениях двух стран речи не идет, считают опрошенные РИА Новости эксперты.По итогам голосования выборщиков в понедельник демократ Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января. Во вторник Путин направил телеграмму Байдену, поздравив с победой на выборах президента США и выразив готовность к взаимодействию и контактам.Как отметил программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев, поздравление российского лидера своевременно и правильно."Это дань протоколу, прежде всего. Такие поздравления нормальны. Это со всех точек зрения правильный шаг, его нужвыно было сделать - и правильно, что его сделали не раньше, а именно сейчас, когда по американскому законодательству проголосовали выборщики, победа неоспорима. Это своевременное поздравление", - сказал эксперт в беседе с агентством.Кто-то поздравил Байдена сразу после подсчета голосов избирателей, напомнил Тимофеев, российская же сторона, по его словам, "все сделала по букве закона".Аналогичного мнения придерживается и директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев."Это протокол. Вы обязаны реагировать на такие вещи, как смена власти. Поэтому это, скорее, протокол, обязанность. С формальной точки зрения именно голосование выборщиков определяет победу того или иного кандидата. Но я не думаю, что кто-то рассчитывает на новую страницу (в отношениях РФ и США – ред.), потому что Байден - это временная фигура. Скорее всего, с учетом его возраста, это президент на один срок, и он никакую новую страницу не откроет", - считает он.

https://radiosputnik.ria.ru/20201215/bayden-1589261257.html

https://ria.ru/20201215/pobeditel-1589158766.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, владимир путин, политика