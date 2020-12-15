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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201215/popova-1589334864.html
Попова заявила о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ
Попова заявила о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ
В первой половине декабря в России идет снижение показателей заболеваемости ОРВИ, грипп регистрируется в единичных случаях, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T14:47
2020-12-15T15:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В первой половине декабря в России идет снижение показателей заболеваемости ОРВИ, грипп регистрируется в единичных случаях, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова заявила о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ

14:47 15.12.2020 (обновлено: 15:01 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В первой половине декабря в России идет снижение показателей заболеваемости ОРВИ, грипп регистрируется в единичных случаях, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В первой половине декабря мы отмечаем снижение интенсивности распространения ОРВИ, грипп практически не регистрируется. По данным лабораторного мониторинга, мы отмечаем циркуляцию респираторных вирусов, таких как: аденовирус, парагрипп, РС-вирус. Вирус гриппа регистрируется в единичных случаях", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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