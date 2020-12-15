https://ria.ru/20201215/popova-1589334864.html
Попова заявила о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ
Попова заявила о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ
В первой половине декабря в России идет снижение показателей заболеваемости ОРВИ, грипп регистрируется в единичных случаях, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T14:47
2020-12-15T14:47
2020-12-15T15:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В первой половине декабря в России идет снижение показателей заболеваемости ОРВИ, грипп регистрируется в единичных случаях, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество