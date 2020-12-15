https://ria.ru/20201215/polet-1589255413.html
Опубликовано видео первого полета самолета МС-21 с двигателями ПД-14
Опубликовано видео первого полета самолета МС-21 с двигателями ПД-14
Первый полет самолета МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 сняли на видео. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T09:13
2020-12-15T09:13
2020-12-15T13:22
россия
иркутский авиационный завод
мс-21
ростех
иркут (корпорация)
сергей чемезов
экономика
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Первый полет самолета МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 сняли на видео.Ранее в пресс-службе "Ростеха" сообщили, что полет состоялся 15 декабря на аэродроме Иркутского авиационного завода — филиала ПАО Корпорация "Иркут". Это событие, как отметил глава "Ростеха" Сергей Чемезов, стало результатом объединения двух важнейших программ российского гражданского авиастроения. Полет длился один час 25 минут. В состав экипажа вошли летчики-испытатели Василий Севастьянов и Андрей Воропаев, а также инженер-испытатель Александр Соловьев — они должны были проверить режимы работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолета, а также работу систем.МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения, вместимость которого составляет от 150 до 211 пассажиров. Первый полет самолет совершил в 2017 году. Запуск серийного производства запланирован на 2021 год.В сентябре Росавиация заявила, что зарегистрировала заявку ПАО "Корпорация "Иркут" на сертификацию МС-21 с применением российских композитов. К концу следующего года планируется заменить "санкционные" материалы крыла, элементы оперения и центроплана.Ранее летчик-испытатель корпорации "Иркут" (входит в ОАК "Ростеха") Олег Мутовин в беседе с РИА Новости рассказал, что самолет ведет себя очень хорошо на всех режимах полета, в том числе критических.
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Первый полет МС-21-310 с новыми российскими двигателями
Время первого полета МС-21-310 с новыми российскими двигателями составила 1 час 25 минут, сообщили в Ростехе
«Этот полет – результат объединения двух важнейших программ гражданского авиастроения России – самолета МС-21 и двигателя ПД-14. Усилиями ученых, конструкторов, инженеров, рабочих создается лайнер нового поколения, который возвращает нашу страну в высшую лигу мировой авиации»: Самолет МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 совершил первый полет
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россия, иркутский авиационный завод, мс-21, ростех, иркут (корпорация), сергей чемезов, экономика