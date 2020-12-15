https://ria.ru/20201215/pogoda-1589250262.html
В Москве снежный покров вырос почти до десяти сантиметров за ночь
В Москве снежный покров вырос почти до десяти сантиметров за ночь
За ночь в Москве выпало 7% месячной нормы осадков, снежный покров увеличился почти до 10 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T08:06
2020-12-15T08:06
2020-12-15T08:06
погода
евгений тишковец
центр "фобос"
москва
общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. За ночь в Москве выпало 7% месячной нормы осадков, снежный покров увеличился почти до 10 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."За ночь выпало 4 миллиметра осадков, или 7% месячной нормы. Высота снежного покрова ... скорее всего сантиметра 4-5 прибавилось к тем 5 которые были вчера. Так что снежный покров практически возвращается в свое климатическое русло, для второй декады декабря это 11 сантиметров", - сказал Тишковец.Он отметил, что температура во вторник в Москве минус 2 - минус 4, что соответствует норме."По температуре мы так же возвращаемся к норме, так что зима возвращает свои позиции", - сказал Тишковец.
https://ria.ru/20201215/pogoda-1589237811.html
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погода, евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество