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Москвичей во вторник ожидает небольшой снег и до минус четырех
Москвичей во вторник ожидает небольшой снег и до минус четырех
Облачная погода и снег ожидают москвичей во вторник, температура воздуха будет около -4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T08:00
2020-12-15T08:00
2020-12-15T08:00
погода
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Облачная погода и снег ожидают москвичей во вторник, температура воздуха будет около -4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик добавил, что ожидается юго-восточный с разворотом на северо-западный ветер, 2-7 метров в секунду.Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
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РИА Новости
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погода, евгений тишковец, москва, общество