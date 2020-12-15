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Москвичей во вторник ожидает небольшой снег и до минус четырех

Москвичей во вторник ожидает небольшой снег и до минус четырех

Облачная погода и снег ожидают москвичей во вторник, температура воздуха будет около -4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T08:00

2020-12-15T08:00

2020-12-15T08:00

погода

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Облачная погода и снег ожидают москвичей во вторник, температура воздуха будет около -4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик добавил, что ожидается юго-восточный с разворотом на северо-западный ветер, 2-7 метров в секунду.Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, евгений тишковец, москва, общество