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Жителей Европейской России предупредили о нестабильной погоде
Жителей Европейской России предупредили о нестабильной погоде
Жителей центральной части Европейской России на этой неделе ожидает переменчивая погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T00:44
2020-12-15T01:06
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Жителей центральной части Европейской России на этой неделе ожидает переменчивая погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Тем не менее сформируется устойчивый снежный покров, предполагает собеседник агентства."Всю неделю будет облачно, и солнце будет редко выглядывать сквозь облака. Прогнозируются осадки, местами сильный снег. К полудню высота снега может повысится сантиметров на пять. Погода не солнечная, но снег будет. С вероятностью более 90 процентов снег, который выпадет, останется на зиму", — сказал Вильфанд.По словам синоптика, в конце рабочей недели ожидается оттепель до плюс 2 градусов, повышение температуры может составить 4-5 градусов.Он подчеркнул, что пока нельзя спрогнозировать погоду на воскресенье, поскольку "возможны варианты".
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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество

Жителей Европейской России предупредили о нестабильной погоде

00:44 15.12.2020 (обновлено: 01:06 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрохожие на одной из улиц в Москве
Прохожие на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Жителей центральной части Европейской России на этой неделе ожидает переменчивая погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Если на прошлой неделе антициклон обусловил морозную, ясную, солнечную погоду, то на этой неделе будут заметные изменения. Они будут выражаться в циркуляции и характеристиках погоды. Если начало недели было умеренно морозное, то с завтрашнего дня будет умеренно мягкая погода. Ночные температуры — около минус 5-6 градусов, а дневные завтра и послезавтра — минус 2-4", — сказал Вильфанд.
Тем не менее сформируется устойчивый снежный покров, предполагает собеседник агентства.
"Всю неделю будет облачно, и солнце будет редко выглядывать сквозь облака. Прогнозируются осадки, местами сильный снег. К полудню высота снега может повысится сантиметров на пять. Погода не солнечная, но снег будет. С вероятностью более 90 процентов снег, который выпадет, останется на зиму", — сказал Вильфанд.
По словам синоптика, в конце рабочей недели ожидается оттепель до плюс 2 градусов, повышение температуры может составить 4-5 градусов.
"В субботу будет умеренно холодный воздух с северо-востока, поэтому ночные температуры опять будут снижаться, и днем тоже умеренно прохладная погода", — отметил Вильфанд.
Он подчеркнул, что пока нельзя спрогнозировать погоду на воскресенье, поскольку "возможны варианты".
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
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Вильфанд рассказал об обледенении рек в европейской части России
 
РоссияПогодаРоман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
 
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