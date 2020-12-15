https://ria.ru/20201215/pogoda-1589237811.html

Жителей Европейской России предупредили о нестабильной погоде

Жителей Европейской России предупредили о нестабильной погоде

Жителей центральной части Европейской России на этой неделе ожидает переменчивая погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T00:44

2020-12-15T00:44

2020-12-15T01:06

россия

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585561974_0:0:2414:1358_1920x0_80_0_0_750709556e965803a6f243383f772155.jpg

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Жителей центральной части Европейской России на этой неделе ожидает переменчивая погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Тем не менее сформируется устойчивый снежный покров, предполагает собеседник агентства."Всю неделю будет облачно, и солнце будет редко выглядывать сквозь облака. Прогнозируются осадки, местами сильный снег. К полудню высота снега может повысится сантиметров на пять. Погода не солнечная, но снег будет. С вероятностью более 90 процентов снег, который выпадет, останется на зиму", — сказал Вильфанд.По словам синоптика, в конце рабочей недели ожидается оттепель до плюс 2 градусов, повышение температуры может составить 4-5 градусов.Он подчеркнул, что пока нельзя спрогнозировать погоду на воскресенье, поскольку "возможны варианты".

https://ria.ru/20201211/led-1588703263.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество