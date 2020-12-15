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В Гидрометцентре назвали регион с самой неблагоприятной погодой
В Гидрометцентре назвали регион с самой неблагоприятной погодой
Самая опасная погода в ближайшие дни ожидает Камчатку, там прогнозируются снегопады и высокая опасность схода лавин, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T00:36
2020-12-15T02:50
петропавловск-камчатский
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
камчатский край
общество
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МОСКВА/ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 дек - РИА Новости. Самая опасная погода в ближайшие дни ожидает Камчатку, там прогнозируются снегопады и высокая опасность схода лавин, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По данным мэрии Петропавловска-Камчатского, во вторник второй день подряд из-за циклона отменены занятия в школах. "Во вторник, 15 декабря, занятия первой смены во всех классах школ Петропавловска-Камчатского отменены. Решение принято в связи с продолжающимся циклоном. Также отменены занятия в учреждениях дополнительного образования. Детские сады функционируют по обычному расписанию", - говорится в сообщении.В мэрии отметили, что в Петропавловске-Камчатском ликвидируют последствия непогоды. Идёт расчистка основных трасс для обеспечения работы пассажирского транспорта, затем коммунальная техника приступит межквартальных проездов и придомовых территорий.Согласно информации Камчатского гидрометцентра, погода на юге полуострова значительно улучшилась, осадки прекратились, ветер стих, однако циклонический режим погоды на Камчатке сохранится ещё несколько дней. "Временами возможны осадки, может усилиться ветер на побережьях", - рассказали РИА Новости в гидрометцентре.
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петропавловск-камчатский, россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, камчатский край, общество

В Гидрометцентре назвали регион с самой неблагоприятной погодой

00:36 15.12.2020 (обновлено: 02:50 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Николай Щипко / Перейти в фотобанкСнегопад
Снегопад - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Николай Щипко
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МОСКВА/ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 дек - РИА Новости. Самая опасная погода в ближайшие дни ожидает Камчатку, там прогнозируются снегопады и высокая опасность схода лавин, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"До 17 декабря очень-очень сложная погода в Камчатском крае. Циклон, который подошел с Тихого океана, он создает условия для интенсивных осадков, сильного ветра. Это приводит к тому, что выпущен штормовой прогноз. В Камчатском крае во всех горных регионах лавиноопасно. Камчатка сейчас очень неблагоприятный регион. Снег и метель", - сказал Вильфанд.

По данным мэрии Петропавловска-Камчатского, во вторник второй день подряд из-за циклона отменены занятия в школах. "Во вторник, 15 декабря, занятия первой смены во всех классах школ Петропавловска-Камчатского отменены. Решение принято в связи с продолжающимся циклоном. Также отменены занятия в учреждениях дополнительного образования. Детские сады функционируют по обычному расписанию", - говорится в сообщении.
В мэрии отметили, что в Петропавловске-Камчатском ликвидируют последствия непогоды. Идёт расчистка основных трасс для обеспечения работы пассажирского транспорта, затем коммунальная техника приступит межквартальных проездов и придомовых территорий.
Согласно информации Камчатского гидрометцентра, погода на юге полуострова значительно улучшилась, осадки прекратились, ветер стих, однако циклонический режим погоды на Камчатке сохранится ещё несколько дней. "Временами возможны осадки, может усилиться ветер на побережьях", - рассказали РИА Новости в гидрометцентре.
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Петропавловск-КамчатскийРоссияПогодаРоман ВильфандГидрометцентрМоскваКамчатский крайОбщество
 
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