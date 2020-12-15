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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладких новогодних подарков

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладких новогодних подарков

Роспотребнадзор рекомендует покупать сладкие новогодние подарки только в местах организованной торговли. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T03:42

2020-12-15T03:42

2020-12-15T03:42

новый год—2021

россия

новый год

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует покупать сладкие новогодние подарки только в местах организованной торговли.Роспотребнадзор советует при покупке обращать внимание на упаковку - она должна быть целая и содержать информацию о названии, составе, количестве, дате изготовления, срока годности, условиях хранения и другие необходимые сведения.В ведомстве отмечают, что нужно выбирать подарок с самой близкой ко дню покупки датой фасовки.Кроме того, в составе сладостей не должно быть усилителей вкуса, консервантов, синтетических красителей и натурального кофе. Необходимо обратить внимание на потенциальные аллергены, например, арахис. В сообщении отмечается, что если внутри подарочного набора есть игрушка, она должна находиться в отдельном пакете.

https://ria.ru/20201214/blyuda-1589144196.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новый год, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество