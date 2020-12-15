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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладких новогодних подарков
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладких новогодних подарков
Роспотребнадзор рекомендует покупать сладкие новогодние подарки только в местах организованной торговли. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T03:42
2020-12-15T03:42
2020-12-15T03:42
новый год—2021
россия
новый год
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует покупать сладкие новогодние подарки только в местах организованной торговли.Роспотребнадзор советует при покупке обращать внимание на упаковку - она должна быть целая и содержать информацию о названии, составе, количестве, дате изготовления, срока годности, условиях хранения и другие необходимые сведения.В ведомстве отмечают, что нужно выбирать подарок с самой близкой ко дню покупки датой фасовки.Кроме того, в составе сладостей не должно быть усилителей вкуса, консервантов, синтетических красителей и натурального кофе. Необходимо обратить внимание на потенциальные аллергены, например, арахис. В сообщении отмечается, что если внутри подарочного набора есть игрушка, она должна находиться в отдельном пакете.
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россия, новый год, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор
рекомендует покупать сладкие новогодние подарки только в местах организованной торговли.
Роспотребнадзор советует при покупке обращать внимание на упаковку - она должна быть целая и содержать информацию о названии, составе, количестве, дате изготовления, срока годности, условиях хранения и другие необходимые сведения.
В ведомстве отмечают, что нужно выбирать подарок с самой близкой ко дню покупки датой фасовки.
"При выборе подарков для детей стоит отдавать предпочтение тем наборам, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гидратированных жиров и масел (трансжиров)", - подчеркивается в сообщении.
Кроме того, в составе сладостей не должно быть усилителей вкуса, консервантов, синтетических красителей и натурального кофе. Необходимо обратить внимание на потенциальные аллергены, например, арахис. В сообщении отмечается, что если внутри подарочного набора есть игрушка, она должна находиться в отдельном пакете.