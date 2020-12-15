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И все же Байден. Что помешало Трампу взять реванш

И все же Байден. Что помешало Трампу взять реванш

Никаких сюрпризов от коллегии выборщиков: как и ожидалось, 306 голосов за Джо Байдена. Дональду Трампу досталось 232. Демократ все ближе к инаугурации, в то... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T08:00

2020-12-15T08:00

2020-12-15T08:04

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джордж буш (младший)

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Софья Мельничук. Никаких сюрпризов от коллегии выборщиков: как и ожидалось, 306 голосов за Джо Байдена. Дональду Трампу досталось 232. Демократ все ближе к инаугурации, в то время как шансы действующего президента оспорить результаты тают на глазах. Что помешало ему выиграть суды — в материале РИА Новости. Звездный свидетель"Я знаю, что видела. И я подписала бумагу, где говорилось: если совру, сяду в тюрьму. А вы? В списках зарегистрированных избирателей нестыковки в сотни тысяч человек... получается, явка была 120 процентов". Такие показания о нарушениях на избирательных участках в Детройте дала Мелисса Карон — "звездный свидетель" команды Дональда Трампа. Она постоянно перебивала сенатора, задававшего вопросы, и личный адвокат президента Руди Джулиани даже ее одергивал. Некоторые решили, что женщина с эксцентричной прической и своеобразной манерой речи выступала навеселе. В итоге Мелисса стала интернет-сенсацией и персонажем пародии на юмористическом шоу Saturday Night Life. Сторонники Трампа так и не доказали, что сотрудники избирательных участков дважды пропустили через сканнеры "десятки тысяч" бюллетеней, а в центр подсчета голосов в фургонах для доставки еды якобы подвозили левые листки. Не добавили доверия словам "звездного свидетеля" и новости о ее судимости. Пресса раскопала, что Мелисса отправляла бывшей жене своего бойфренда непристойные видео. На слушании команда Трампа опять хотела оспорить результаты ноябрьских выборов. Однако проблемы возникали практически всякий раз, как суду пытались предъявить доказательства мошенничества. Конфуз за конфузомПодавать иски в региональные суды представители избирательного штаба Трампа принялись сразу после выборов. На вид ставили существенные нестыковки. Например, в аризонском округе Марикопа избиратели-республиканцы пожаловались, что аппараты для подсчета голосов вообще не "прочитали" их бюллетени, поскольку их заполняли маркерами фирмы Sharpie.Однако во время слушаний свидетели противоречили самим себе: говорили, что голоса пропали вовсе не из-за маркеров. Более того, адвокат обвинения Кори Лангхофер заявил, что речь вообще не о мошенничестве, а скорее о "некоторых случаях непредумышленных ошибок". На вопрос, платили ему за дачу показаний или нет, один избиратель ответил, что не знает: пока с ним это никто не обсуждал, но он не против вознаграждения, если таковое предусмотрено. В суде Джорджии сотрудник службы кибербезопасности настаивал, что количество подсчитанных аппаратами голосов превысило число зарегистрированных избирателей. Правда, не в Джорджии, а в Мичигане. В то же время в списке городов, где якобы зафиксировали нарушения, значились в основном населенные пункты Миннесоты. В Пенсильвании, одном из важнейших для исхода выборов штате, юристы президента долго готовились к тяжбе. Но так и не собрали адекватные улики. В некоторых случаях сами адвокаты признавались, что доказательств мошенничества попросту нет.Последний шансПредполагалось, что решающим станет разбирательство, инициированное на прошлой неделе штатом Техас. Иск с требованием отменить результаты выборов в "колеблющихся штатах" — Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине — направили в Верховный суд. Техасского генпрокурора поддержали 17 штатов. Жалобу подали именно в Верховный суд, поскольку тот решает споры между регионами напрямую, в обход нижестоящих инстанций. Обычно по такой схеме рассматривают противоречия, касающиеся границ или распределения водных ресурсов. Однако на этот раз речь шла о том, что результаты выборов неконституционны и надо их аннулировать. Убедительных доказательств не представили. Как и ожидалось, Верховный суд иск отклонил. Не помогло и то, что среди судей есть назначенцы Трампа. Сенатор-республиканец от штата Небраска Бэн Сасс подвел итог: "Постановление Верховного суда, где заседают три "трамповца", — утешение для всякого американца, которого волнует соблюдение закона". В последний раз Верховный суд решал судьбу выборов в 2000-м. Тогда было неясно, кто выиграл во Флориде — демократ Альберт Гор или республиканец Джордж Буш — младший. Штат, где губернаторствовал родной брат Буша Джеб, отдал победу республиканцу. Голоса по требованию демократов пересчитывали, битва шла за каждый бюллетень, придирались к мелочам, но решить, кто выиграл, не получалось. В конце концов Верховный суд постановил признать изначальные результаты. Президентом, несмотря на меньшее количество голосов избирателей, стал Буш.В преддверии нынешних выборов некоторые опасались, что ситуация повторится, а назначенные Трампом консервативные судьи подыграют президенту. Однако должность в Верховном суде — пожизненная, поэтому у арбитров нет необходимости выражать благодарность за кресло.Выбор выборщиковФинальным аккордом стало собрание коллегии выборщиков. Голосовали представители каждого штата. Их число зависит от населения региона: больше избирателей — больше представителей. Так, от густонаселенных Калифорнии и Флориды участвуют 55 и 38 выборщиков соответственно, а от Северной и Южной Дакоты — по три. Для победы нужно набрать более 270 голосов. Критики избирательной системы указывают, что в президенты можно выйти, даже получив меньше голосов обычных американцев. Ее сторонники отмечают — зато малонаселенные штаты имеют гарантированный вес на выборах. На этот раз все было предсказуемо: в стране действует принцип "победитель получает все". Иными словами, лидеру в каждом штате достаются голоса всех местных выборщиков, нравится им это или нет. В истории Соединенных Штатов бывали случаи, когда выборщики шли наперекор воле большинства избирателей. В последний раз такое случилось в 2016-м: пятеро демократов и двое республиканцев проголосовали не так, как от них ожидали. На самом деле, Конституция ни к чему их не обязывает, но в некоторых регионах за своеволие штрафуют или даже сажают в тюрьму. Шестого января обе палаты конгресса рассмотрят результаты голосования выборщиков и только тогда объявят об окончательной победе Байдена. Однако третьего числа того же месяца состав конгресса обновится. Теоретически поражение Трампа еще могут не признать — и это, пожалуй, последний шанс действующего президента.

https://ria.ru/20201205/plevok-1587673082.html

флорида

пенсильвания

джорджия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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