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Москва открыла сервис оценки тяжести пневмонии по анализу крови
Москва открыла сервис оценки тяжести пневмонии по анализу крови
В Москве запустили новый уникальный сервис — нейронную сеть, которая помогает оценить степень поражения легких и быстрее выявить пневмонию при COVID-19. Об этом РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T09:11
2020-12-15T12:51
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Москве запустили новый уникальный сервис — нейронную сеть, которая помогает оценить степень поражения легких и быстрее выявить пневмонию при COVID-19. Об этом сообщил в личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.По его словам, эта нейронная сеть — так называемый КТ-калькулятор — разработана совместно с исследователями МГУ имени Ломоносова. Она прошла обучение на данных электронных историй болезни более чем полумиллиона пациентов, которых московские врачи вылечили начиная с марта.Таким образом, нейронная сеть поможет врачу спрогнозировать вероятность легкого (КТ 0-1), среднего (КТ 2) или тяжелого (КТ 3-4) течения пневмонии и принять решение о дальнейшей тактике лечения."В каких-то случаях, если калькулятор предполагает легкую форму пневмонии, отказаться от проведения компьютерной томографии. В других — немедленно госпитализировать пациента, провести КТ-диагностику или рентген и начать интенсивное лечение", — добавил Собянин.Он отметил, что "КТ-калькулятор" уже встроили в московскую систему ЕМИАС и доступ к нему могут получит врачи не только из столицы, но и из других регионов. Так что те, у кого нет таких мощностей компьютерной томографии, как в Москве, получат дополнительный инструмент.По мере накопления новых данных "КТ-калькулятор" будет постоянно обучаться и совершенствоваться, рассказал Собянин.
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сергей собянин, москва, общество

Москва открыла сервис оценки тяжести пневмонии по анализу крови

09:11 15.12.2020 (обновлено: 12:51 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкМедицинский работник ковид-госпиталя
Медицинский работник ковид-госпиталя - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Москве запустили новый уникальный сервис — нейронную сеть, которая помогает оценить степень поражения легких и быстрее выявить пневмонию при COVID-19. Об этом сообщил в личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, эта нейронная сеть — так называемый КТ-калькулятор — разработана совместно с исследователями МГУ имени Ломоносова. Она прошла обучение на данных электронных историй болезни более чем полумиллиона пациентов, которых московские врачи вылечили начиная с марта.

"Для этого данные анализов крови, сатурации, общей клинической картины пациентов, у которых была диагностирована ковидная пневмония, были сопоставлены с результатами КТ этих же пациентов", — пояснил Собянин.

Таким образом, нейронная сеть поможет врачу спрогнозировать вероятность легкого (КТ 0-1), среднего (КТ 2) или тяжелого (КТ 3-4) течения пневмонии и принять решение о дальнейшей тактике лечения.
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"В каких-то случаях, если калькулятор предполагает легкую форму пневмонии, отказаться от проведения компьютерной томографии. В других — немедленно госпитализировать пациента, провести КТ-диагностику или рентген и начать интенсивное лечение", — добавил Собянин.
Он отметил, что "КТ-калькулятор" уже встроили в московскую систему ЕМИАС и доступ к нему могут получит врачи не только из столицы, но и из других регионов. Так что те, у кого нет таких мощностей компьютерной томографии, как в Москве, получат дополнительный инструмент.
По мере накопления новых данных "КТ-калькулятор" будет постоянно обучаться и совершенствоваться, рассказал Собянин.

"Новая цифровая технология спасет немало жизней людей", — заключил он.

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Сергей СобянинМоскваОбщество
 
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