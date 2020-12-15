https://ria.ru/20201215/pnevmoniya-1589255097.html

Москва открыла сервис оценки тяжести пневмонии по анализу крови

Москва открыла сервис оценки тяжести пневмонии по анализу крови

В Москве запустили новый уникальный сервис — нейронную сеть, которая помогает оценить степень поражения легких и быстрее выявить пневмонию при COVID-19. Об этом РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T09:11

2020-12-15T09:11

2020-12-15T12:51

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Москве запустили новый уникальный сервис — нейронную сеть, которая помогает оценить степень поражения легких и быстрее выявить пневмонию при COVID-19. Об этом сообщил в личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.По его словам, эта нейронная сеть — так называемый КТ-калькулятор — разработана совместно с исследователями МГУ имени Ломоносова. Она прошла обучение на данных электронных историй болезни более чем полумиллиона пациентов, которых московские врачи вылечили начиная с марта.Таким образом, нейронная сеть поможет врачу спрогнозировать вероятность легкого (КТ 0-1), среднего (КТ 2) или тяжелого (КТ 3-4) течения пневмонии и принять решение о дальнейшей тактике лечения."В каких-то случаях, если калькулятор предполагает легкую форму пневмонии, отказаться от проведения компьютерной томографии. В других — немедленно госпитализировать пациента, провести КТ-диагностику или рентген и начать интенсивное лечение", — добавил Собянин.Он отметил, что "КТ-калькулятор" уже встроили в московскую систему ЕМИАС и доступ к нему могут получит врачи не только из столицы, но и из других регионов. Так что те, у кого нет таких мощностей компьютерной томографии, как в Москве, получат дополнительный инструмент.По мере накопления новых данных "КТ-калькулятор" будет постоянно обучаться и совершенствоваться, рассказал Собянин.

https://ria.ru/20201126/gripp-1586448862.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201112/antibiotiki-1584354268.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, москва, общество