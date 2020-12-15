В ЛНР заявили, что на Украине не читали план республик по Донбассу
ЛУГАНСК, 15 дек - РИА Новости. Вице-премьер Украины, замглавы делегации Киева по Донбассу Алексей Резников признался, что не ознакомился с представленным самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками планом по урегулированию ситуации в регионе, написал представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник в своем Telegram-канале.
Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщил, что делегация разработала "план совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. Глава делегации Леонид Кравчук заявил, что Киев предложил этот план, чтобы все участники контактной группы приняли участие в разработке совместной стратегии. Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что этот план противоречит минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них.
"Нардепы Андрей Костин и Александр Мережко, отпросились со второй части заседания политической рабочей группы, и пошли голосовать за продление Закона Об особом статусе. На переговорах их заменил вице-премьер Алексей Резников, но конструктива в диалог от его участия не добавилось. Резников свой отказ обсуждать проект "дорожной карты" объяснил просто: "Я его не читал! И замечания к украинскому проекту тоже", - пояснил Мирошник.
Мирошник уточнил, что, по словам Резникова, "все два месяца, которые проект, подготовленный республиками, находился у него", он ждал, что и Россия предложит свой вариант.
"Сегодня он удостоверился, что его не только не будет, но и обязательств у России по его подготовке не было", - добавил представитель республики.