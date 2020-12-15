https://ria.ru/20201215/plan-1589388056.html

В ЛНР заявили, что на Украине не читали план республик по Донбассу

В ЛНР заявили, что на Украине не читали план республик по Донбассу

Вице-премьер Украины, замглавы делегации Киева по Донбассу Алексей Резников признался, что не ознакомился с представленным самопровозглашенными Луганской и... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T19:19

2020-12-15T19:19

2020-12-15T19:19

алексей резников

родион мирошник

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 15 дек - РИА Новости. Вице-премьер Украины, замглавы делегации Киева по Донбассу Алексей Резников признался, что не ознакомился с представленным самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками планом по урегулированию ситуации в регионе, написал представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник в своем Telegram-канале.Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщил, что делегация разработала "план совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. Глава делегации Леонид Кравчук заявил, что Киев предложил этот план, чтобы все участники контактной группы приняли участие в разработке совместной стратегии. Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что этот план противоречит минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них."Нардепы Андрей Костин и Александр Мережко, отпросились со второй части заседания политической рабочей группы, и пошли голосовать за продление Закона Об особом статусе. На переговорах их заменил вице-премьер Алексей Резников, но конструктива в диалог от его участия не добавилось. Резников свой отказ обсуждать проект "дорожной карты" объяснил просто: "Я его не читал! И замечания к украинскому проекту тоже", - пояснил Мирошник.Мирошник уточнил, что, по словам Резникова, "все два месяца, которые проект, подготовленный республиками, находился у него", он ждал, что и Россия предложит свой вариант."Сегодня он удостоверился, что его не только не будет, но и обязательств у России по его подготовке не было", - добавил представитель республики.

https://ria.ru/20201215/dogovorennosti-1589344393.html

https://ria.ru/20201209/donbass-1588334895.html

донбасс

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алексей резников, родион мирошник, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире