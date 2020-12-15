https://ria.ru/20201215/piratstvo-1589410836.html

ЕК добавила "ВКонтакте" и Telegram в список сайтов с пиратским контентом

ЕК добавила "ВКонтакте" и Telegram в список сайтов с пиратским контентом

Европейская комиссия добавила мессенджер Telegram и соцсеть "ВКонтакте" в "Список наблюдения за контрафактом и пиратством", сообщается в отчете ЕК. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-15T23:51

2020-12-15T23:51

2020-12-16T08:24

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Европейская комиссия добавила мессенджер Telegram и соцсеть "ВКонтакте" в "Список наблюдения за контрафактом и пиратством", сообщается в отчете ЕК.Европейская комиссия обновила список зарубежных порталов с пиратским контентом. Перечень ведется с 2018 года. Список подразделен на четыре основные категории: поставщики онлайн-услуг, предлагающие или облегчающие доступ к контенту, защищенному авторскими правами; платформы электронной коммерции, интернет-аптеки и физические торговые площадки. В его основе — сообщения правообладателей о проблемных сайтах и сервисах. С этого года документ пополнился еще одной категорией: проблемные социальные сети, куда вошли российские Telegram и "ВКонтакте"."Заинтересованные стороны сообщают о недостаточных ответных действиях Telegram в ответ на сообщения о нарушениях", — отмечается в заявлении ЕК.При этом не указываются официальные утверждения мессенджера, согласно которым, в Telegram не содержат вредоносный контент и удаляют его в течение 24 часов.Касательно "ВКонтакте" Еврокомиссия отмечает, что у его пользователей может быть несанкционированный доступ к книгам, а также фильмам и телешоу, в том числе через встроенные видеопроигрыватели. Функция поиска же позволяет пользователям относительно легко находить контент, нарушающий авторские права, утверждают авторы документа.Отмечается, что попадание в перечень дает компаниям сигнал к пересмотру своей политики и усилению борьбы с нарушением прав на интеллектуальную собственность. При этом сам список — информативный, он не обладает юридической силой.

https://ria.ru/20201208/durov-1588238734.html

https://ria.ru/20200913/blokirovka-1577161058.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), еврокомиссия, евросоюз, вконтакте, в мире