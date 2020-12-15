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Песков отменил брифинги для СМИ из-за подготовки пресс-конференции Путина
Песков отменил брифинги для СМИ из-за подготовки пресс-конференции Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отменил ближайшие два брифинга для журналистов из-за подготовки к большой пресс-конференции Владимира Путина,... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T14:46
2020-12-15T18:43
россия
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отменил ближайшие два брифинга для журналистов из-за подготовки к большой пресс-конференции Владимира Путина, которая состоится 17 декабря.Ежедневно по будням представитель Кремля общается со СМИ в формате конференц-коллов.Пресс-конференция главы государства состоится в этот четверг. В ней также будут присутствовать элементы прямой линии: у граждан есть возможность задать вопросы через приложение "Москва — Путину".Глава государства выйдет на связь из Ново-Огарево. Журналисты федеральных и зарубежных СМИ будут работать в Центре международной торговли. Представители региональных СМИ смогут участвовать в мероприятии, не выезжая за пределы своего федерального округа: для них организуют специальные площадки, а число участников ограничат с учетом требований Роспотребнадзора.Большую пресс-конференцию президента проводят с 2001 года. Как правило, сначала Путин озвучивает основные экономические и социальные показатели, после этого журналисты задают вопросы.В прошлом году мероприятие состоялось 19 декабря и продлилось четыре часа 18 минут, журналисты успели задать более 70 вопросов.
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россия, дмитрий песков, общество

Песков отменил брифинги для СМИ из-за подготовки пресс-конференции Путина

14:46 15.12.2020 (обновлено: 18:43 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отменил ближайшие два брифинга для журналистов из-за подготовки к большой пресс-конференции Владимира Путина, которая состоится 17 декабря.

"Готовимся к пресс-конференции", — заявил он РИА Новости.

Ежедневно по будням представитель Кремля общается со СМИ в формате конференц-коллов.
Пресс-конференция главы государства состоится в этот четверг. В ней также будут присутствовать элементы прямой линии: у граждан есть возможность задать вопросы через приложение "Москва — Путину".
Глава государства выйдет на связь из Ново-Огарево. Журналисты федеральных и зарубежных СМИ будут работать в Центре международной торговли. Представители региональных СМИ смогут участвовать в мероприятии, не выезжая за пределы своего федерального округа: для них организуют специальные площадки, а число участников ограничат с учетом требований Роспотребнадзора.
Большую пресс-конференцию президента проводят с 2001 года. Как правило, сначала Путин озвучивает основные экономические и социальные показатели, после этого журналисты задают вопросы.
В прошлом году мероприятие состоялось 19 декабря и продлилось четыре часа 18 минут, журналисты успели задать более 70 вопросов.
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