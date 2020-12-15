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Исполняющим обязанности главы Перми стал бывший депутат Алексей Демкин
Исполняющим обязанности главы Перми стал бывший депутат Алексей Демкин
Депутаты пермской гордумы назначили временно исполняющим полномочия главы Перми и руководителя администрации города экс-депутата Алексея Дёмкина, сообщил на... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T13:16
2020-12-15T13:29
пермь
политика
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ПЕРМЬ, 15 дек - РИА Новости. Депутаты пермской гордумы назначили временно исполняющим полномочия главы Перми и руководителя администрации города экс-депутата Алексея Дёмкина, сообщил на пленарном заседании первый заместитель председателя гордумы, временно исполняющий полномочия председателя Дмитрий Малютин."В связи с досрочным прекращением полномочий Дмитрия Ивановича Самойлова… внесен проект решения о назначении на должность исполняющего обязанности полномочия главы Перми, главы администрации Алексея Николаевича Дёмкина… Решение было принято", — сказал Малютин.Депутаты поддержали проект о назначении временно исполняющим полномочия главы администрации Перми бывшего депутата и экс-гендиректора строительной компании "ПЗСП" Алексея Дёмкина.Дмитрий Малютин уточнил, что новый градоначальник приступит к работе 16 декабря, он будет исполнять полномочия до избрания в рамках конкурса нового главы города. Письменное согласие политика временно занять должность руководителя краевой столицы уже поступило в думу."Алексей Николаевич курировал в думе сферу градостроительства, это позволит эффективно реализовать те бюджетные приоритеты, которые заложены в бюджете города на 2021-2023 годы", — подчеркнул временно исполняющий полномочия председателя гордумы."Всё, что происходит в городе, моя зона ответственности…", — ответил Дёмкин, поблагодарив депутатов за доверие.Ранее народные избранники поддержали заявление Дмитрия Самойлова о сложении полномочий главы Перми – главы городской администрации с 15 декабря, он планирует перейти на другую работу.
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пермь, политика

Исполняющим обязанности главы Перми стал бывший депутат Алексей Демкин

13:16 15.12.2020 (обновлено: 13:29 15.12.2020)
 
© Фото : Избирательная комиссия Дзержинского района ПермиАлексей Демкин
Алексей Демкин - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Фото : Избирательная комиссия Дзержинского района Перми
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 15 дек - РИА Новости. Депутаты пермской гордумы назначили временно исполняющим полномочия главы Перми и руководителя администрации города экс-депутата Алексея Дёмкина, сообщил на пленарном заседании первый заместитель председателя гордумы, временно исполняющий полномочия председателя Дмитрий Малютин.
"В связи с досрочным прекращением полномочий Дмитрия Ивановича Самойлова… внесен проект решения о назначении на должность исполняющего обязанности полномочия главы Перми, главы администрации Алексея Николаевича Дёмкина… Решение было принято", — сказал Малютин.
Дмитрий Самойлов - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
Вчера, 08:50
Глава Перми подал в отставку
Депутаты поддержали проект о назначении временно исполняющим полномочия главы администрации Перми бывшего депутата и экс-гендиректора строительной компании "ПЗСП" Алексея Дёмкина.
Дмитрий Малютин уточнил, что новый градоначальник приступит к работе 16 декабря, он будет исполнять полномочия до избрания в рамках конкурса нового главы города. Письменное согласие политика временно занять должность руководителя краевой столицы уже поступило в думу.
"Алексей Николаевич курировал в думе сферу градостроительства, это позволит эффективно реализовать те бюджетные приоритеты, которые заложены в бюджете города на 2021-2023 годы", — подчеркнул временно исполняющий полномочия председателя гордумы.
"Всё, что происходит в городе, моя зона ответственности…", — ответил Дёмкин, поблагодарив депутатов за доверие.
Ранее народные избранники поддержали заявление Дмитрия Самойлова о сложении полномочий главы Перми – главы городской администрации с 15 декабря, он планирует перейти на другую работу.
 
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