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Глава Перми подал в отставку
Глава Перми подал в отставку
Глава Перми Дмитрий Самойлов написал заявление о сложении полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T08:50
2020-12-15T12:44
александр малютин
политика
пермь
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ПЕРМЬ, 15 дек — РИА Новости. Глава Перми Дмитрий Самойлов написал заявление о сложении полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.Ранее стало известно, что вопрос о сложении полномочий главы города сегодня на пленарном заседании обсудят депутаты Пермской думы. Согласно правилам, это произойдет после рассмотрения заявления Самойлова профильным комитетом.Дмитрий Самойлов назначен временно исполняющим полномочия главы администрации Перми с февраля 2014 года, в июне того же года стал главой администрации города. С октября 2016 года временно исполнял полномочия главы города, а в ноябре был на пятилетний срок избран главой Перми.Депутаты думы Перми поддержали отставку главы города Дмитрия Самойлова, сообщил на пленарном заседании во вторник первый заместитель председателя гордумы, временно исполняющий полномочия председателя Дмитрий Малютин.Он уточнил, что заявление о досрочном прекращении полномочий Самойлова в думу поступило 14 декабря, оно мотивировано решением перейти на другую работу. Большинство народных избранников поддержали проект решения.Во время дистанционного заседания трансляция шла с перебоями, однако инцидент не сказался на деятельности депутатов. Малютин извинился за работу провайдера.
https://ria.ru/20201203/otstavka-1587524923.html
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александр малютин, политика, пермь

Глава Перми подал в отставку

08:50 15.12.2020 (обновлено: 12:44 15.12.2020)
 
© Фото : Администрация города ПермиДмитрий Самойлов
Дмитрий Самойлов - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Фото : Администрация города Перми
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 15 дек — РИА Новости. Глава Перми Дмитрий Самойлов написал заявление о сложении полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.

"…Написанное заявление о сложении полномочий главой города планируется сегодня к рассмотрению депутатами <…>", — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

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Ранее стало известно, что вопрос о сложении полномочий главы города сегодня на пленарном заседании обсудят депутаты Пермской думы. Согласно правилам, это произойдет после рассмотрения заявления Самойлова профильным комитетом.
Дмитрий Самойлов назначен временно исполняющим полномочия главы администрации Перми с февраля 2014 года, в июне того же года стал главой администрации города. С октября 2016 года временно исполнял полномочия главы города, а в ноябре был на пятилетний срок избран главой Перми.
Депутаты думы Перми поддержали отставку главы города Дмитрия Самойлова, сообщил на пленарном заседании во вторник первый заместитель председателя гордумы, временно исполняющий полномочия председателя Дмитрий Малютин.
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"Проект решения о досрочном прекращении полномочий главы города Перми Дмитрия Ивановича Самойлова был вынесен на голосование. Решение вынесено", — сказал Малютин, добавив, что последний рабочий день градоначальника — 15 декабря.
Он уточнил, что заявление о досрочном прекращении полномочий Самойлова в думу поступило 14 декабря, оно мотивировано решением перейти на другую работу. Большинство народных избранников поддержали проект решения.
Во время дистанционного заседания трансляция шла с перебоями, однако инцидент не сказался на деятельности депутатов. Малютин извинился за работу провайдера.
 
Александр МалютинПолитикаПермь
 
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