https://ria.ru/20201215/pereselenie-1589267261.html

Староверы хотят переселиться в Россию, но мешает пандемия

Староверы хотят переселиться в Россию, но мешает пандемия

Старообрядцы хотят переселиться в Россию, и государство им в этом помогает, однако из-за пандемии коронавируса этот процесс затормозился, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T10:27

2020-12-15T10:27

2020-12-15T10:27

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Старообрядцы хотят переселиться в Россию, и государство им в этом помогает, однако из-за пандемии коронавируса этот процесс затормозился, заявил в интервью РИА Новости предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий."Несомненно, ситуация вокруг пандемии отрицательным образом повлияла на интенсивность переселения наших соотечественников из-за рубежа. Мы не ведем точных данных, сколько человек, каким образом, откуда и куда совершили переселение. Однако общая тенденция такова, что старообрядцы из-за рубежа хотят переселения, желают этого. И главное, государство способствует этому процессу. Оно и ведет учет и статистику этого процесса", - сказал митрополит Корнилий.Он отметил, что сейчас в составе РПСЦ в России и за рубежом около 300 приходов и общин, 11 епископов, примерно 200 человек духовенства и "миллион с лишним" прихожан.Полный текст интервью читайте на сайте

https://ria.ru/20201215/starovery-1589210048.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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староверы , религия, новости - религия и мировоззрение