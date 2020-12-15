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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201215/pereselenie-1589267261.html
Староверы хотят переселиться в Россию, но мешает пандемия
Староверы хотят переселиться в Россию, но мешает пандемия
Старообрядцы хотят переселиться в Россию, и государство им в этом помогает, однако из-за пандемии коронавируса этот процесс затормозился, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T10:27
2020-12-15T10:27
религия и мировоззрение
староверы
религия
новости - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Старообрядцы хотят переселиться в Россию, и государство им в этом помогает, однако из-за пандемии коронавируса этот процесс затормозился, заявил в интервью РИА Новости предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий."Несомненно, ситуация вокруг пандемии отрицательным образом повлияла на интенсивность переселения наших соотечественников из-за рубежа. Мы не ведем точных данных, сколько человек, каким образом, откуда и куда совершили переселение. Однако общая тенденция такова, что старообрядцы из-за рубежа хотят переселения, желают этого. И главное, государство способствует этому процессу. Оно и ведет учет и статистику этого процесса", - сказал митрополит Корнилий.Он отметил, что сейчас в составе РПСЦ в России и за рубежом около 300 приходов и общин, 11 епископов, примерно 200 человек духовенства и "миллион с лишним" прихожан.Полный текст интервью читайте на сайте
https://ria.ru/20201215/starovery-1589210048.html
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староверы , религия, новости - религия и мировоззрение

Староверы хотят переселиться в Россию, но мешает пандемия

10:27 15.12.2020
 
© РИА Новости / Елена Тимошенко Делегация староверов из Южной Америки в Амурской области
Делегация староверов из Южной Америки в Амурской области - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Елена Тимошенко
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Старообрядцы хотят переселиться в Россию, и государство им в этом помогает, однако из-за пандемии коронавируса этот процесс затормозился, заявил в интервью РИА Новости предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий.
"Несомненно, ситуация вокруг пандемии отрицательным образом повлияла на интенсивность переселения наших соотечественников из-за рубежа. Мы не ведем точных данных, сколько человек, каким образом, откуда и куда совершили переселение. Однако общая тенденция такова, что старообрядцы из-за рубежа хотят переселения, желают этого. И главное, государство способствует этому процессу. Оно и ведет учет и статистику этого процесса", - сказал митрополит Корнилий.
Он отметил, что сейчас в составе РПСЦ в России и за рубежом около 300 приходов и общин, 11 епископов, примерно 200 человек духовенства и "миллион с лишним" прихожан.
Полный текст интервью читайте на сайте
Глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
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