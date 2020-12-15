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Источник: пенсионера ФСБ обокрали в московском ресторане
Источник: пенсионера ФСБ обокрали в московском ресторане
Пенсионера ФСБ обокрали в московском ресторане на 1,2 миллиона рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T13:38
2020-12-15T23:29
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Пенсионера ФСБ обокрали в московском ресторане на 1,2 миллиона рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По словам собеседника агентства, в полицию вечером 14 декабря обратился 42-летний пенсионер ФСБ, рассказавший о краже в ресторане на Чистопрудном бульваре, куда он зашел пообедать.При нем была кожаная сумка с 1,2 миллиона рублей, он поставил ее на соседний стул. Завершив трапезу, мужчина обнаружил сумку на полу с открытыми отделениями, денег в ней не было. Камеры видеонаблюдения засекли неизвестного, который и украл содержимое.Подозреваемого ищут.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия

Источник: пенсионера ФСБ обокрали в московском ресторане

13:38 15.12.2020 (обновлено: 23:29 15.12.2020)
 
© Depositphotos / vdeineka.yandex.ruБокал красного вина в грузинском ресторане
Бокал красного вина в грузинском ресторане - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Depositphotos / vdeineka.yandex.ru
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Пенсионера ФСБ обокрали в московском ресторане на 1,2 миллиона рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, в полицию вечером 14 декабря обратился 42-летний пенсионер ФСБ, рассказавший о краже в ресторане на Чистопрудном бульваре, куда он зашел пообедать.
При нем была кожаная сумка с 1,2 миллиона рублей, он поставил ее на соседний стул. Завершив трапезу, мужчина обнаружил сумку на полу с открытыми отделениями, денег в ней не было. Камеры видеонаблюдения засекли неизвестного, который и украл содержимое.

"Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", — сказал источник.

Подозреваемого ищут.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря, 19:12
"Банки" атакуют. Мошенник обокрал пенсионера на 750 тыс. рублей
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествия
 
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