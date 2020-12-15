https://ria.ru/20201215/pensioner-1589317458.html
Источник: пенсионера ФСБ обокрали в московском ресторане
Источник: пенсионера ФСБ обокрали в московском ресторане
Пенсионера ФСБ обокрали в московском ресторане на 1,2 миллиона рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T13:38
2020-12-15T13:38
2020-12-15T23:29
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происшествия
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Пенсионера ФСБ обокрали в московском ресторане на 1,2 миллиона рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По словам собеседника агентства, в полицию вечером 14 декабря обратился 42-летний пенсионер ФСБ, рассказавший о краже в ресторане на Чистопрудном бульваре, куда он зашел пообедать.При нем была кожаная сумка с 1,2 миллиона рублей, он поставил ее на соседний стул. Завершив трапезу, мужчина обнаружил сумку на полу с открытыми отделениями, денег в ней не было. Камеры видеонаблюдения засекли неизвестного, который и украл содержимое.Подозреваемого ищут.
https://radiosputnik.ria.ru/20201211/moshennik-1588840390.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия