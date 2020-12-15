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Сгоревший дом престарелых в Башкирии работал два года
Сгоревший дом престарелых в Башкирии работал два года
Пансионат для лежачих больных "Ахай" в Башкирии, где при пожаре погибли 11 человек, действовал два года и предлагал услуги квалифицированной помощи тяжело... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T12:00
2020-12-15T12:00
пожар в башкирском доме престарелых
константин толкачев
республика башкортостан
абзелиловский район
происшествия
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УФА, 15 дек – РИА Новости. Пансионат для лежачих больных "Ахай" в Башкирии, где при пожаре погибли 11 человек, действовал два года и предлагал услуги квалифицированной помощи тяжело больным людям, следует из данных на странице в сети его предполагаемой владелицы.По данным ГУМЧС, 11 человек погибли при пожаре в доме престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района. По данным властей, спаслись пятеро: сотрудница пансионата через окно эвакуировала троих постояльцев, один из которых госпитализирован, а дочь владельца выбралась из огня самостоятельно. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).На странице во "ВКонтакте" жительницы Абзелиловского района Расимы Махияновой, которую СМИ называют владелицей дома престарелых, есть объявление об открытии пансионата для лежачих больных "Ахай" в ноябре 2018 года в деревне Ишбулдино.Организаторы учреждения сообщают, что пансионат предназначен для тех, кому собственная семья по тем или иным причинам не может обеспечить необходимый уход.Отмечается, что постоянно проживающие будут обеспечены питанием. Стоимость услуг не указана.Ранее власти Абзелиловского района сообщали, что пансионат не имел лицензии для круглосуточного содержания постояльцев. Кроме того, председатель башкирского парламента Константин Толкачев заявил о необходимости ускорить внесение изменений в законодательство, чтобы было возможно лицензировать частные дома для престарелых.
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РИА Новости
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Сгоревший дом престарелых в Башкирии
Сгоревший дом престарелых в Башкирии
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пожар в башкирском доме престарелых, константин толкачев, республика башкортостан, абзелиловский район, происшествия

Сгоревший дом престарелых в Башкирии работал два года

12:00 15.12.2020
 
© Фото : ГУ МЧС России по Республике БашкортостанТушение пожара в доме милосердия по улице Кизильской в селе Ишбулдино, Башкирия
Тушение пожара в доме милосердия по улице Кизильской в селе Ишбулдино, Башкирия - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
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УФА, 15 дек – РИА Новости. Пансионат для лежачих больных "Ахай" в Башкирии, где при пожаре погибли 11 человек, действовал два года и предлагал услуги квалифицированной помощи тяжело больным людям, следует из данных на странице в сети его предполагаемой владелицы.
По данным ГУМЧС, 11 человек погибли при пожаре в доме престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района. По данным властей, спаслись пятеро: сотрудница пансионата через окно эвакуировала троих постояльцев, один из которых госпитализирован, а дочь владельца выбралась из огня самостоятельно. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
На странице во "ВКонтакте" жительницы Абзелиловского района Расимы Махияновой, которую СМИ называют владелицей дома престарелых, есть объявление об открытии пансионата для лежачих больных "Ахай" в ноябре 2018 года в деревне Ишбулдино.

"Пансионат создан для оказания квалифицированной помощи пожилым людям, столкнувшимся в жизни с нелегким недугом. Включает все аспекты проживания и ухода за больными. Своей целью пансионат считает избавление от физических страданий и повышение качества жизни постояльцев", - говорится в сообщении.

Организаторы учреждения сообщают, что пансионат предназначен для тех, кому собственная семья по тем или иным причинам не может обеспечить необходимый уход.
Отмечается, что постоянно проживающие будут обеспечены питанием. Стоимость услуг не указана.
Ранее власти Абзелиловского района сообщали, что пансионат не имел лицензии для круглосуточного содержания постояльцев. Кроме того, председатель башкирского парламента Константин Толкачев заявил о необходимости ускорить внесение изменений в законодательство, чтобы было возможно лицензировать частные дома для престарелых.
Руки пожилой женщины - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
Вчера, 10:36
В Башкирии проверят все дома престарелых после пожара в пансионате
 
Пожар в башкирском доме престарелыхКонстантин ТолкачевРеспублика БашкортостанАбзелиловский районПроисшествия
 
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