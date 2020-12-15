https://ria.ru/20201215/pansionat-1589262825.html
Источник: СК установил владельца сгоревшего пансионата в Башкирии
Источник: СК установил владельца сгоревшего пансионата в Башкирии
Следственные органы установили владельца сгоревшего дома для престарелых в Башкирии, ведется допрос и изъятие документов, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T10:06
2020-12-15T10:06
2020-12-15T10:10
абзелиловский район
пожар в башкирском доме престарелых
республика башкортостан
происшествия
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УФА, 15 дек – РИА Новости. Следственные органы установили владельца сгоревшего дома для престарелых в Башкирии, ведется допрос и изъятие документов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.По данным ГУМЧС, 11 человек погибли при пожаре в доме престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района, спаслись четверо: сотрудница пансионата через окно эвакуировала троих постояльцев, один из которых госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).Ранее министерство социальной защиты Башкирии сообщило, что дом престарелых был частный, у ведомства не было о нем сведений.
https://ria.ru/20201215/pozhar-1589257207.html
абзелиловский район
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абзелиловский район, пожар в башкирском доме престарелых, республика башкортостан, происшествия