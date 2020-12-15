https://ria.ru/20201215/ozero-1589323805.html

Определены самые популярные регионы России для отдыха на озерах

Определены самые популярные регионы России для отдыха на озерах

Российский сервис бронирования жилья для отдыха по итогам 2020 года выявил самые востребованные направления для отдыха на озерах, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T19:10

2020-12-15T19:10

2020-12-15T19:10

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Российский сервис бронирования жилья для отдыха по итогам 2020 года выявил самые востребованные направления для отдыха на озерах, сообщает Tvil.ru. В рейтинг попали Карелия, Алтай, Башкирия, Мурманская, Оренбургская и Вологодская области. По словам экспертов, отдых на озерах стал в этом году не менее популярным, чем на море. Новым интересным направлением стала Хакасия — здесь около тысячи озер и 100 из них соленые. Мурманская область считается озерным краем, с завораживающими названиями водоемов, например, Имандра и Умбозеро. В Башкирии насчитывается около 2200 водоемов.Для отдыха туристы бронировали базы отдыха, бунгало, коттеджи, глэмпинги.

https://ria.ru/20191226/1562852977.html

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мурманская область

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