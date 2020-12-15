https://ria.ru/20201215/otravlenie-1589335653.html

Выжившего при отравлении антисептиком в Якутии выписали из больницы

Выжившего при отравлении антисептиком в Якутии выписали из больницы

Единственный выживший после приема антисептика в Таттинском районе Якутии мужчина выписан из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T14:49

2020-12-15T14:49

2020-12-15T14:49

республика саха (якутия)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

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ЯКУТСК, 15 дек – РИА Новости. Единственный выживший после приема антисептика в Таттинском районе Якутии мужчина выписан из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики."Его выписали из больницы. Динамика положительная", - отметили в пресс-службе.Восемь из девяти жителей села Томтор Таттинского района Якутии скончались после того, как выпили антисептик. По информации регионального управления Роспотребнадзора, 18 ноября они купили пятилитровую канистру со спиртосодержащим веществом "Кожный антисептик для обработки рук" и употребили его внутрь. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

https://ria.ru/20201207/antiseptik-1587945352.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия