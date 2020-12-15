https://ria.ru/20201215/otravlenie-1589335653.html
Выжившего при отравлении антисептиком в Якутии выписали из больницы
Выжившего при отравлении антисептиком в Якутии выписали из больницы
Единственный выживший после приема антисептика в Таттинском районе Якутии мужчина выписан из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T14:49
2020-12-15T14:49
2020-12-15T14:49
республика саха (якутия)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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ЯКУТСК, 15 дек – РИА Новости. Единственный выживший после приема антисептика в Таттинском районе Якутии мужчина выписан из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики."Его выписали из больницы. Динамика положительная", - отметили в пресс-службе.Восемь из девяти жителей села Томтор Таттинского района Якутии скончались после того, как выпили антисептик. По информации регионального управления Роспотребнадзора, 18 ноября они купили пятилитровую канистру со спиртосодержащим веществом "Кожный антисептик для обработки рук" и употребили его внутрь. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
https://ria.ru/20201207/antiseptik-1587945352.html
республика саха (якутия)
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республика саха (якутия), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия