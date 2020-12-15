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"Открытие" признан лучшим российским банком для корпоративных клиентов
"Открытие" признан лучшим российским банком для корпоративных клиентов
Банк "Открытие" стал лауреатом престижной премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2020 в номинации "Лучший российский банк для корпоративных клиентов",... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T12:52
2020-12-15T12:52
открытие (банк)
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Банк "Открытие" стал лауреатом престижной премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2020 в номинации "Лучший российский банк для корпоративных клиентов", сообщает кредитное учреждение. Кроме того, "Открытие private banking" получил премию в номинации "Лучшие решения по управлению благосостоянием". Церемония награждения состоялась 14 декабря."Мы боролись за победу с крупнейшими игроками финансового рынка. Эта награда — лучшее подтверждение того, что банк предоставляет первоклассные финансовые услуги для крупных компаний, а также состоятельных клиентов и их семей. Банк "Открытие" дорожит доверием клиентов и постоянно совершенствует цифровые технологии обслуживания и экспертизу", - приводится в сообщении комментарий члена правления, руководителя корпоративно-инвестиционного блока банка "Открытие" Виктора Николаева.SPEAR'S Russia Wealth Management Awards – ежегодная премия для лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий. Организаторы премии в России – портал PBWM.ru и журнал SPEAR'S Russia. Премия учреждена и вручается по аналогии с британской премией SPEAR’S Wealth Management Awards.
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Новости
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353
60
открытие (банк), новости компаний - экономика

"Открытие" признан лучшим российским банком для корпоративных клиентов

12:52 15.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосетитель заходит в отделение банка "Открытие" на одной из улиц в Москве
Посетитель заходит в отделение банка Открытие на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Банк "Открытие" стал лауреатом престижной премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2020 в номинации "Лучший российский банк для корпоративных клиентов", сообщает кредитное учреждение.
Кроме того, "Открытие private banking" получил премию в номинации "Лучшие решения по управлению благосостоянием". Церемония награждения состоялась 14 декабря.
"Мы боролись за победу с крупнейшими игроками финансового рынка. Эта награда — лучшее подтверждение того, что банк предоставляет первоклассные финансовые услуги для крупных компаний, а также состоятельных клиентов и их семей. Банк "Открытие" дорожит доверием клиентов и постоянно совершенствует цифровые технологии обслуживания и экспертизу", - приводится в сообщении комментарий члена правления, руководителя корпоративно-инвестиционного блока банка "Открытие" Виктора Николаева.
SPEAR'S Russia Wealth Management Awards – ежегодная премия для лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий. Организаторы премии в России – портал PBWM.ru и журнал SPEAR'S Russia. Премия учреждена и вручается по аналогии с британской премией SPEAR’S Wealth Management Awards.
Стенд банка Открытие на Петербургском международном экономическом форуме-2019 - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 18:00
Банк "Открытие" провел онлайн бизнес-шоу в Свердловской области
 
Открытие (банк)Новости компаний - Экономика
 
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