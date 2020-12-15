https://ria.ru/20201215/otkrytie-1589307343.html
"Открытие" признан лучшим российским банком для корпоративных клиентов
"Открытие" признан лучшим российским банком для корпоративных клиентов
Банк "Открытие" стал лауреатом престижной премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2020 в номинации "Лучший российский банк для корпоративных клиентов",... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T12:52
2020-12-15T12:52
2020-12-15T12:52
открытие (банк)
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Банк "Открытие" стал лауреатом престижной премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2020 в номинации "Лучший российский банк для корпоративных клиентов", сообщает кредитное учреждение. Кроме того, "Открытие private banking" получил премию в номинации "Лучшие решения по управлению благосостоянием". Церемония награждения состоялась 14 декабря."Мы боролись за победу с крупнейшими игроками финансового рынка. Эта награда — лучшее подтверждение того, что банк предоставляет первоклассные финансовые услуги для крупных компаний, а также состоятельных клиентов и их семей. Банк "Открытие" дорожит доверием клиентов и постоянно совершенствует цифровые технологии обслуживания и экспертизу", - приводится в сообщении комментарий члена правления, руководителя корпоративно-инвестиционного блока банка "Открытие" Виктора Николаева.SPEAR'S Russia Wealth Management Awards – ежегодная премия для лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий. Организаторы премии в России – портал PBWM.ru и журнал SPEAR'S Russia. Премия учреждена и вручается по аналогии с британской премией SPEAR’S Wealth Management Awards.
https://ria.ru/20201209/otkrytie-1588473555.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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открытие (банк), новости компаний - экономика
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Банк "Открытие"
стал лауреатом престижной премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2020 в номинации "Лучший российский банк для корпоративных клиентов", сообщает кредитное учреждение.
Кроме того, "Открытие private banking" получил премию в номинации "Лучшие решения по управлению благосостоянием". Церемония награждения состоялась 14 декабря.
"Мы боролись за победу с крупнейшими игроками финансового рынка. Эта награда — лучшее подтверждение того, что банк предоставляет первоклассные финансовые услуги для крупных компаний, а также состоятельных клиентов и их семей. Банк "Открытие" дорожит доверием клиентов и постоянно совершенствует цифровые технологии обслуживания и экспертизу", - приводится в сообщении комментарий члена правления, руководителя корпоративно-инвестиционного блока банка "Открытие" Виктора Николаева.
SPEAR'S Russia Wealth Management Awards – ежегодная премия для лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий. Организаторы премии в России – портал PBWM.ru и журнал SPEAR'S Russia. Премия учреждена и вручается по аналогии с британской премией SPEAR’S Wealth Management Awards.