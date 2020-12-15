https://ria.ru/20201215/otkaz-1589303486.html

Члены президиума БиГ объяснили отказ от встречи с Лавровым

Члены президиума БиГ объяснили отказ от встречи с Лавровым

Члены президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от хорватов Желько Комшич и от бошняков (славян-мусульман) Шефик Джаферович рассказали СМИ, почему отказались... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T12:39

2020-12-15T12:39

2020-12-15T12:39

сергей лавров

босния и герцеговина

в мире

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БЕЛГРАД, 15 дек – РИА Новости. Члены президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от хорватов Желько Комшич и от бошняков (славян-мусульман) Шефик Джаферович рассказали СМИ, почему отказались участвовать во вторник во встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который прилетел в страну с визитом.Четырнадцатого декабря исполнилось 25 лет от подписания в Париже Дейтонского мирного соглашения, остановившего кровопролитную войну между боснийскими сербами, хорватами и бошняками (славянами-мусульманами). В ходе визита в БиГ министр иностранных дел России в понедельник посетил Восточное Сараево, часть Республики Сербской БиГ, где в 2017 году был установлен памятник постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину."Всем ясно, что господин Лавров – среди первых трех мировых дипломатов. У человека с таким опытом все поступки спланированы заранее. То, что мы могли видеть с того момента, как он прибыл в БиГ, – это сигналы от страны, которую он представляет", - приводит телеканал Federalna.ba заявление Комшича на брифинге."Мы хотим дружественных отношений с Россией, но хотим и чтобы они уважали институты БиГ", - подчеркнул член президиума.Джаферович полностью поддержал слова Комшича.

https://ria.ru/20181207/1547569335.html

босния и герцеговина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, босния и герцеговина, в мире