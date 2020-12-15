Члены президиума БиГ объяснили отказ от встречи с Лавровым
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД России Сергей Лавров во время встречи с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком
БЕЛГРАД, 15 дек – РИА Новости. Члены президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от хорватов Желько Комшич и от бошняков (славян-мусульман) Шефик Джаферович рассказали СМИ, почему отказались участвовать во вторник во встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который прилетел в страну с визитом.
Четырнадцатого декабря исполнилось 25 лет от подписания в Париже Дейтонского мирного соглашения, остановившего кровопролитную войну между боснийскими сербами, хорватами и бошняками (славянами-мусульманами). В ходе визита в БиГ министр иностранных дел России в понедельник посетил Восточное Сараево, часть Республики Сербской БиГ, где в 2017 году был установлен памятник постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину.
"Всем ясно, что господин Лавров – среди первых трех мировых дипломатов. У человека с таким опытом все поступки спланированы заранее. То, что мы могли видеть с того момента, как он прибыл в БиГ, – это сигналы от страны, которую он представляет", - приводит телеканал Federalna.ba заявление Комшича на брифинге.
По его словам, поддержка Лавровым резолюции о военном нейтралитете одной из частей страны – Республики Сербской - противоречит тому, что подобные решения могут быть приняты лишь на уровне центральных властей БиГ. Комшича и Джаферовича также возмутило отсутствие флага и другой государственной символики БиГ в ходе встречи Лаврова и председательствующего члена президиума БиГ от сербов Милорада Додика, была лишь российская и сербская, отметили они.
"Мы хотим дружественных отношений с Россией, но хотим и чтобы они уважали институты БиГ", - подчеркнул член президиума.
Джаферович полностью поддержал слова Комшича.
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