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Эксперт оценил возможность отказа Турции от С-400 из-за санкций США
Эксперт оценил возможность отказа Турции от С-400 из-за санкций США
Антитурецкие санкции США рассчитаны в большей степени на потенциальных покупателей российских систем ПВО С-400 и вряд ли вынудят Турцию отказаться от уже... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T11:37
2020-12-15T11:37
центр анализа мировой торговли оружием (цамто)
исмаил демир
игорь коротченко
с-400 «триумф»
f-35
турция
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Антитурецкие санкции США рассчитаны в большей степени на потенциальных покупателей российских систем ПВО С-400 и вряд ли вынудят Турцию отказаться от уже второго контракта с РФ, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.Ранее США ввели санкции против секретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира, а также против еще трех чиновников в Турции за покупку Анкарой российских ЗРК С-400."Введенные Вашингтоном санкции против Турции - это яркий пример недобросовестной конкуренции Соединенных Штатов Америки на мировом оружейном рынке. Основная задача этих санкций - предупредить другие страны о том, что закупки российских дальнобойных систем С-400 могут быть чреваты соответствующими акциями со стороны США", - сказал Коротченко.По его словам, аналогичные американские комплексы Patriot "проигрывают по всем основным показателям" российским системам. Поэтому США, не имея возможности честно конкурировать, используют санкционные механизмы."При этом со стороны США конкуренция идет методом демонстрации дубины, с помощью которой будут наносить удары по всем тем государствам и государственным чиновникам, политическим лидерам, которые делают выбор в пользу С-400", - отметил эксперт."Тем не менее, я полагаю, что в практическом плане это никоим образом не затронет стремление Турции заключить уже второй контракт на закупку С-400, о котором в настоящее время идет речь", - добавил Коротченко.Он также напомнил, что сейчас реализуются несколько контрактов на поставку С-400 в целый ряд государств, остающихся приверженцами военно-технического сотрудничества с Россией, "невзирая на недовольство Вашингтона".Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
https://ria.ru/20201215/sanktsii-1589260371.html
https://ria.ru/20201214/deystviya-1589225801.html
турция
вашингтон (город)
сша
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центр анализа мировой торговли оружием (цамто), исмаил демир, игорь коротченко, с-400 «триумф», f-35, турция, вашингтон (город), сша, в мире

Эксперт оценил возможность отказа Турции от С-400 из-за санкций США

11:37 15.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанкЗенитная ракетная система С-400
Зенитная ракетная система С-400 - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Ясько
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Антитурецкие санкции США рассчитаны в большей степени на потенциальных покупателей российских систем ПВО С-400 и вряд ли вынудят Турцию отказаться от уже второго контракта с РФ, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Ранее США ввели санкции против секретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира, а также против еще трех чиновников в Турции за покупку Анкарой российских ЗРК С-400.
"Введенные Вашингтоном санкции против Турции - это яркий пример недобросовестной конкуренции Соединенных Штатов Америки на мировом оружейном рынке. Основная задача этих санкций - предупредить другие страны о том, что закупки российских дальнобойных систем С-400 могут быть чреваты соответствующими акциями со стороны США", - сказал Коротченко.
По его словам, аналогичные американские комплексы Patriot "проигрывают по всем основным показателям" российским системам. Поэтому США, не имея возможности честно конкурировать, используют санкционные механизмы.
Зенитно-ракетный комплекс С-400 - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
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Турецкая оппозиция призвала ускорить внедрение С-400 после санкций США
"При этом со стороны США конкуренция идет методом демонстрации дубины, с помощью которой будут наносить удары по всем тем государствам и государственным чиновникам, политическим лидерам, которые делают выбор в пользу С-400", - отметил эксперт.
"Тем не менее, я полагаю, что в практическом плане это никоим образом не затронет стремление Турции заключить уже второй контракт на закупку С-400, о котором в настоящее время идет речь", - добавил Коротченко.
Он также напомнил, что сейчас реализуются несколько контрактов на поставку С-400 в целый ряд государств, остающихся приверженцами военно-технического сотрудничества с Россией, "невзирая на недовольство Вашингтона".
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря, 21:51
США назвали Россию целью антитурецких санкций из-за С-400
 
Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО)Исмаил ДемирИгорь КоротченкоС-400 «Триумф»F-35ТурцияВашингтон (город)СШАВ мире
 
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