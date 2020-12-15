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Пушков прокомментировал американские санкции против Турции из-за С-400
Пушков прокомментировал американские санкции против Турции из-за С-400
Сенатор Алексей Пушков написал в Twitter, что санкции США против Турции из-за закупок российских комплексов С-400 с высокой долей вероятности могут дать осечку. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T18:52
2020-12-15T23:28
майк помпео
исмаил демир
с-400 «триумф»
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алексей пушков
турция
сша
в мире
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков написал в Twitter, что санкции США против Турции из-за закупок российских комплексов С-400 с высокой долей вероятности могут дать осечку.Ранее Вашингтон ввел ограничительные меры против секретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира, а также против еще трех физических лиц "в связи с Россией". Глава Госдепартамента Майк Помпео заявил, что США будут в полной мере реализовывать санкции по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) за сотрудничество третьих стран с оборонным сектором России. В Анкаре назвали это решение серьезным ударом по ценностям, на которых основывается альянс США и Турции."Слишком много было заявлений из Анкары, что это суверенное решение Турции. Сохранение сделки стало для Эрдогана делом его личного авторитета, а для страны - вопросом национального достоинства", — отметил сенатор.Поставки новых российских систем противовоздушной обороны С-400 в Турцию начались в середине июля 2019 года и вызвали кризис в отношениях Вашингтона и Анкары. Американские власти требовали отказаться от этих закупок и приобрести взамен комплексы Patriot, угрожая задержкой или отменой продажи Турции истребителей F-35. Также в Вашингтоне пригрозили ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии российских комплексов.
https://ria.ru/20201215/otkaz-1589283239.html
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майк помпео, исмаил демир, с-400 «триумф», f-35, алексей пушков, турция, сша, в мире

Пушков прокомментировал американские санкции против Турции из-за С-400

18:52 15.12.2020 (обновлено: 23:28 15.12.2020)
 
© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Фото : Turkish Defence Ministry
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков написал в Twitter, что санкции США против Турции из-за закупок российских комплексов С-400 с высокой долей вероятности могут дать осечку.
Ранее Вашингтон ввел ограничительные меры против секретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира, а также против еще трех физических лиц "в связи с Россией". Глава Госдепартамента Майк Помпео заявил, что США будут в полной мере реализовывать санкции по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) за сотрудничество третьих стран с оборонным сектором России. В Анкаре назвали это решение серьезным ударом по ценностям, на которых основывается альянс США и Турции.
Зенитная ракетная система С-400 - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
Вчера, 11:37
Эксперт оценил возможность отказа Турции от С-400 из-за санкций США
"Слишком много было заявлений из Анкары, что это суверенное решение Турции. Сохранение сделки стало для Эрдогана делом его личного авторитета, а для страны - вопросом национального достоинства", — отметил сенатор.
Поставки новых российских систем противовоздушной обороны С-400 в Турцию начались в середине июля 2019 года и вызвали кризис в отношениях Вашингтона и Анкары. Американские власти требовали отказаться от этих закупок и приобрести взамен комплексы Patriot, угрожая задержкой или отменой продажи Турции истребителей F-35. Также в Вашингтоне пригрозили ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии российских комплексов.
Пусковая установка зенитных ракет комплекса С-400 на территории государственного полигона Капустин Яр - РИА Новости, 1920, 23.01.2018
23 января 2018, 12:45
Реальный "Триумф": зенитно-ракетный комплекс С-400 на боевом постуМинистр обороны Сергей Шойгу сообщил о том, что Россия ведет переговоры о поставках зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. В прошлом году договор о покупке С-400 Россия заключила с Турцией. Мобильная многоканальная зенитная ракетная система "Триумф" - в фотоленте Ria.ru.
 
Майк ПомпеоИсмаил ДемирС-400 «Триумф»F-35Алексей ПушковТурцияСШАВ мире
 
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