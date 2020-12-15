https://ria.ru/20201215/opozdala-1589403743.html

Россиянка опоздала на маршрутку и выиграла десять миллионов рублей

Россиянка опоздала на маршрутку и выиграла десять миллионов рублей

Жительница Новосибирска выиграла десять миллионов рублей, сообщили региональному порталу NGS.RU в пресс-службе "Столото". РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T21:57

2020-12-15T21:57

2020-12-15T23:31

россия

столото

лотерея

женщины

наличные деньги

новосибирск

деньги

семья

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577495003_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_40f624b0e3a0ed00b0682188e57ea74e.jpg

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Жительница Новосибирска выиграла десять миллионов рублей, сообщили региональному порталу NGS.RU в пресс-службе "Столото"."Участие в лотереях — традиция нашей семьи. Каждое воскресенье мы собираемся у телевизора и наблюдаем за трансляциями розыгрышей", — заявила участница лотереи.Как сообщается, сибирячка торопилась, чтобы успеть на маршрутку, но ее муж настоял на том, чтобы остановиться и приобрести билет в киоске близ автобусной остановки.Отмечается, что девушка выиграла сразу в двух турах 1364-го тиража "Русского лото". Помимо десяти миллионов, она получила сто рублей.Полученные деньги, как сообщается, она планирует потратить на строительство дома и новый автомобиль.

https://ria.ru/20201212/dzhekpot-1588886637.html

россия

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, столото, лотерея, женщины, наличные деньги, новосибирск, деньги, семья, общество