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Россиянка опоздала на маршрутку и выиграла десять миллионов рублей
Россиянка опоздала на маршрутку и выиграла десять миллионов рублей
Жительница Новосибирска выиграла десять миллионов рублей, сообщили региональному порталу NGS.RU в пресс-службе "Столото". РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T21:57
2020-12-15T21:57
2020-12-15T23:31
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новосибирск
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Жительница Новосибирска выиграла десять миллионов рублей, сообщили региональному порталу NGS.RU в пресс-службе "Столото"."Участие в лотереях — традиция нашей семьи. Каждое воскресенье мы собираемся у телевизора и наблюдаем за трансляциями розыгрышей", — заявила участница лотереи.Как сообщается, сибирячка торопилась, чтобы успеть на маршрутку, но ее муж настоял на том, чтобы остановиться и приобрести билет в киоске близ автобусной остановки.Отмечается, что девушка выиграла сразу в двух турах 1364-го тиража "Русского лото". Помимо десяти миллионов, она получила сто рублей.Полученные деньги, как сообщается, она планирует потратить на строительство дома и новый автомобиль.
https://ria.ru/20201212/dzhekpot-1588886637.html
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россия, столото, лотерея, женщины, наличные деньги, новосибирск, деньги, семья, общество
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
Жительница Новосибирска
выиграла десять миллионов рублей, сообщили региональному порталу NGS.RU
в пресс-службе "Столото
".
"Участие в лотереях — традиция нашей семьи. Каждое воскресенье мы собираемся у телевизора и наблюдаем за трансляциями розыгрышей", — заявила участница лотереи.
Как сообщается, сибирячка торопилась, чтобы успеть на маршрутку, но ее муж настоял на том, чтобы остановиться и приобрести билет в киоске близ автобусной остановки.
Отмечается, что девушка выиграла сразу в двух турах 1364-го тиража "Русского лото". Помимо десяти миллионов, она получила сто рублей.
Полученные деньги, как сообщается, она планирует потратить на строительство дома и новый автомобиль.