https://ria.ru/20201215/olimpiada-1589378388.html

В Казани обсудят проведение Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады

В Казани обсудят проведение Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады

Первое заседание федерального оргкомитета Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады, которые пройдут в Казани в 2022 году, состоится в январе 2021 года,... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T18:08

2020-12-15T18:08

2020-12-15T18:08

республика татарстан

россия

республика татарстан (татарстан)

казань

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КАЗАНЬ, 15 дек - РИА Новости. Первое заседание федерального оргкомитета Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады, которые пройдут в Казани в 2022 году, состоится в январе 2021 года, сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады пройдут в Казани 22-28 января 2022 года. Это одно из самых престижных спортивных мероприятий для людей с особенностями интеллекта. В России такие соревнования проводятся впервые. Ожидается, что в Специальной Олимпиаде в Казани примут участие 2 тысячи спортсменов и юнифайд-партнеров (спортсменов без особенностей интеллектуального развития) из 108 стран. Спортивная программа включает соревнования по семи видам спорта: горнолыжному спорту, сноуборду, флорболу, лыжным гонкам, фигурному катанию, шорт-треку и бегу на снегоступах.Министр напомнил, что проект Специальной Олимпиады в России поддерживается правительством РФ, сейчас идет формирование федерального оргкомитета.Для проведения игр планируется задействовать пять спортивных сооружений, в том числе горнолыжный комплекс "Свияжские холмы" (горнолыжный спорт и сноуборд), стадион "Буревестник" (бег на снегоступах), академия тенниса (флорбол), дворец спорта (фигурное катание и шорт-трек), лыжно-биатлонный комплекс (лыжные гонки). Церемонии открытия и закрытия соревнований пройдут в ледовом дворце спорта "Татнефть-арена".По информации Леонова, зимним играм Специальной Олимпиады будет предшествовать эстафета огня игр. Огонь будет зажжен в Афинах 6 января 2022 года, затем он отправится в Москву, после федерального и республиканского этапов эстафеты 22 января состоится зажжение огня на церемонии открытия. Для работы на зимних играх в Казани планируется привлечь порядка трех тысяч волонтеров, которые будут задействованы на более чем 30 позициях. Старт волонтерской программы уже состоялся, до мая следующего года принимаются заявки всех желающих, затем пойдут отбор и обучение волонтеров. Тестовым мероприятием в феврале 2021 года станет всероссийская спартакиада Специальной Олимпиады по зимним видам спорта.

https://ria.ru/20201210/tatarstan-1588555455.html

https://ria.ru/20201210/ryba-1588638160.html

россия

республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика татарстан (татарстан), казань