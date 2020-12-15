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В Москве напали на охранника военной поликлиники
В Москве напали на охранника военной поликлиники
На охранника военной поликлиники напали в Москве, нападавший задержан, сообщили журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T23:27
2020-12-15T23:27
2020-12-15T23:27
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. На охранника военной поликлиники напали в Москве, нападавший задержан, сообщили журналистам в Минобороны России.Как уточнили в Минобороны, охранник доставлен в ведомственную клинику, ему оказана необходимая помощь, нападавший задержан.
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), москва, происшествия