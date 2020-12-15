https://ria.ru/20201215/okhrannik-1589409913.html

В Москве напали на охранника военной поликлиники

В Москве напали на охранника военной поликлиники

На охранника военной поликлиники напали в Москве, нападавший задержан, сообщили журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T23:27

2020-12-15T23:27

2020-12-15T23:27

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. На охранника военной поликлиники напали в Москве, нападавший задержан, сообщили журналистам в Минобороны России.Как уточнили в Минобороны, охранник доставлен в ведомственную клинику, ему оказана необходимая помощь, нападавший задержан.

https://ria.ru/20200724/1574889294.html

россия

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), москва, происшествия