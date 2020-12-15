https://ria.ru/20201215/okhotnik-1589266478.html
Пропавших в Иркутской области охотников нашли мертвыми
Пропавших в Иркутской области охотников нашли мертвыми
Два охотника, которые пропали более двух недель назад, нашли в тайге мертвыми, заведено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по региону. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T10:26
2020-12-15T10:26
2020-12-15T10:26
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
бодайбо
иркутская область
происшествия
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ИРКУТСК, 15 дек – РИА Новости. Два охотника, которые пропали более двух недель назад, нашли в тайге мертвыми, заведено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по региону.Два охотника 25 и 29 лет, отправившиеся в тайгу на севере Иркутской области 21 ноября, были объявлены без вести пропавшими, после того как более двух недель не выходили на связь с родными. Следователи СК России совместно с сотрудниками полиции и МЧС вылетели на вертолете к предполагаемому месту их нахождения – в 500 км от города Бодайбо. Девятого декабря следственно-оперативная группа обнаружила тела молодых людей с огнестрельными ранениями.Сотрудники полиции и СК проводят оперативно-разыскные мероприятия.
https://ria.ru/20201125/olen-1586236985.html
бодайбо
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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бодайбо, иркутская область, происшествия