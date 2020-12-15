https://ria.ru/20201215/ofis-1589364838.html

Евродепутаты предложили создать офис белорусской оппозиции в Брюсселе

Евродепутаты предложили создать офис белорусской оппозиции в Брюсселе

Более ста депутатов Европейского парламента подписали обращение к спикеру ЕП Давиду Сассоли с инициативой открытия в Брюсселе постоянного офиса лауреатов премии РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T17:05

2020-12-15T17:05

2020-12-15T17:05

протесты в белоруссии

давид сассоли

европарламент

брюссель

евросоюз

белоруссия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Более ста депутатов Европейского парламента подписали обращение к спикеру ЕП Давиду Сассоли с инициативой открытия в Брюсселе постоянного офиса лауреатов премии Сахарова, обладателями которой в этом году стали представители белорусской оппозиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Европейской народной партии (EPP).Депутаты предлагают объявить об этом решении уже в среду на церемонии вручения премии Сахарова за борьбу в сфере прав человека."Дальше все будет зависеть от спикера Европарламента Давида Сассоли. Как можно заключить из обращения депутатов, они надеются, что Сассоли примет необходимое решение и объявит о создании такого офиса уже в среду (16 декабря – ред.) во время церемонии вручения премии", - сказал собеседник агентства.В обращении к Сассоли евродепутаты, в частности, подчеркивают необходимость обеспечить лауреатов премии офисом и административными ресурсами для осуществления правозащитной деятельности."Пришло время для Европейского парламента сделать следующий шаг в защите прав человека и обеспечить лауреатов премии Сахарова офисом и административными возможностями, чтобы помочь им вести свою борьбу за права человека, и демократические ценности. Такой Офис премии Сахарова Европейского парламента, предоставляемый на год до следующего вручения премии, может дать необходимую поддержку лауреатам, стать платформой для объединения усилий многих лауреатов премии Сахарова в борьбе за демократические ценности", - написали депутаты в обращении к Сассоли.Они добавили, что в случае создания "Офис сообщества премии Сахарова в 2020 году и до конца 2021 года будет предоставлен представителям белорусской оппозиции".Белорусская оппозиция, включая бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, в 2020 году стала лауреатом премии академика Андрея Сахарова от Европейского парламента. Торжественная церемония вручения премии запланирована на среду 16 декабря в Брюсселе.В сентябре ЕП обнародовал список из пяти номинантов на ежегодную премию. В него вошли, в частности, белорусская оппозиция в лице Тихановской и других активистов. Соискателями премии также стали экологические активисты из Гондураса и иракский архиепископ Наджиб Мусса Михаэлб, выступивший защитником христиан Мосула от зверств ИГ*.В конце октября большинством голосов лауреатом была избрана белорусская оппозиция.Европарламент ежегодно присуждает премию имени академика Андрея Сахарова выдающимся людям и организациям, которые вносят значимый вклад в защиту прав человека и фундаментальных европейских ценностей. Премия была учреждена в 1988 году.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская, требует переговоров о трансфере власти и новых выборов. Экс-кандидат вскоре после выборов выехала в Литву, куда были заблаговременно вывезены ее дети. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти, Тихановская является его фигурантом и объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.Европейский союз не признал итогов президентских выборов в Белоруссии и осудил "насилие" властей над участниками акций протеста. В ЕС последовательно подготовили и ввели в действие уже два списка индивидуальных санкций против белорусских чиновников, в которые попал и президент Александр Лукашенко. В настоящее время идет подготовка третьего по счету санкционного пакета, в который, помимо физлиц, войдут, как ожидается, и белорусские организации. Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>* Террористическая организация, запрещенная в России

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https://ria.ru/20201211/lukashenko-1588760327.html

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брюссель

белоруссия

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давид сассоли, европарламент, брюссель, евросоюз, белоруссия, в мире