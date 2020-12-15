https://ria.ru/20201215/obrazovanie-1589293029.html

Фальков отметил общность подходов Москвы и Минска в вопросах образования

Фальков отметил общность подходов Москвы и Минска в вопросах образования

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков отметил общность подходов Москвы и Минска в вопросах образования и заявил, что их важно сохранить для РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T12:04

2020-12-15T12:04

2020-12-15T12:04

белорусский национальный технический университет (бнту)

валерий фальков

москва

минск

белоруссия

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МИНСК, 15 дек – РИА Новости. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков отметил общность подходов Москвы и Минска в вопросах образования и заявил, что их важно сохранить для "нормальной мобильности" и в интересах граждан РФ и Белоруссии.По словам руководителя ведомства, двум странам важно сохранить общее в подходах к образованию, чтобы "не было со временем различных истолкований". "Наоборот, учитывая единство и общность народов, надо создавать возможности для нормального перетока, для нормальной мобильности и в интересах обеих стран", - заметил он.Фальков также сообщил, что накануне посетил Белорусский национальный технический университет (БНТУ), побывал на заводе "Политехник" и сделал вывод, что приоритетом деятельности одного из ведущих белорусских вузов является инновационная составляющая.Он добавил, что в этом смысле и у белорусских, и у российских университетов одинаковое понимание.

https://ria.ru/20201214/soyuz-1589101331.html

москва

минск

белоруссия

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белорусский национальный технический университет (бнту), валерий фальков, москва, минск, белоруссия