Фальков отметил общность подходов Москвы и Минска в вопросах образования
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМинистр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков
МИНСК, 15 дек – РИА Новости. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков отметил общность подходов Москвы и Минска в вопросах образования и заявил, что их важно сохранить для "нормальной мобильности" и в интересах граждан РФ и Белоруссии.
"У нас общее абсолютно понимание в вопросах образования. Если мы с вами пройдемся от школы до ее завершения – ЦТ (централизованное тестирование – ред.) и суть ЕГ (единый государственный экзамен – ред.), конечно, есть в этом смысле отличия, но они не сущностные. В любом случае и через ЦТ, и через ЕГ выпускники школ поступают в университеты. Если брать университет, то есть общее понимание его модели что в России, что в Белоруссии", - сказал Фальков журналистам в Минске перед заседанием коллегий Минобрнауки РФ и Минобразования Белоруссии.
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По словам руководителя ведомства, двум странам важно сохранить общее в подходах к образованию, чтобы "не было со временем различных истолкований". "Наоборот, учитывая единство и общность народов, надо создавать возможности для нормального перетока, для нормальной мобильности и в интересах обеих стран", - заметил он.
Фальков также сообщил, что накануне посетил Белорусский национальный технический университет (БНТУ), побывал на заводе "Политехник" и сделал вывод, что приоритетом деятельности одного из ведущих белорусских вузов является инновационная составляющая.
"Все то, что связано с передачей идей, с их воплощением в технологии, коммерциализацией этих идей, выводом их на рынок. Собственно, такие же задачи ставят перед собой российские вузы. Образование не просто само по себе ценность и самоцель, университеты должны делать значимый вклад в развитие экономики", - заметил министр.
Он добавил, что в этом смысле и у белорусских, и у российских университетов одинаковое понимание.