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В ДНР обвинили Киев в срыве возможного обмена пленными в этом году
В ДНР обвинили Киев в срыве возможного обмена пленными в этом году
Украинские власти сорвали обмен пленными, который мог состояться до конца года, заявила омбудсмен самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова, комментируя итоги... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T17:30
2020-12-15T18:37
дарья морозова
луганская народная республика
донецкая народная республика
леонид кравчук
киев
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 15 дек — РИА Новости. Украинские власти сорвали обмен пленными, который мог состояться до конца года, заявила омбудсмен самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова, комментируя итоги встречи гуманитарной подгруппы по Донбассу. Она заявила, что ранее состоявшиеся обмены не могут считаться завершенными, так как Киев намеренно не закрыл уголовные дела против освобожденных лиц.По словам Морозовой, прекращение уголовного преследования — одно из основных требований, а Киев ничего не сделал для завершения процедур. Первый за два года обмен удерживаемыми лицами прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал ДНР и ЛНР 124 человека, Донецк и Луганск отдали Киеву 76 человек. После этого началась работа над формированием новых списков для обмена. Шестнадцатого апреля 2020 года Киев передал ДНР и ЛНР 14 человек.В начале декабря глава киевской делегации в контактной группе Леонид Кравчук заявил РИА Новости, что обмен удерживаемыми лицами до конца этого года не состоится.
https://ria.ru/20201215/donbass-1589322301.html
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донецкая народная республика
киев
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дарья морозова, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид кравчук, киев, украина, в мире

В ДНР обвинили Киев в срыве возможного обмена пленными в этом году

17:30 15.12.2020 (обновлено: 18:37 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДОНЕЦК, 15 дек — РИА Новости. Украинские власти сорвали обмен пленными, который мог состояться до конца года, заявила омбудсмен самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова, комментируя итоги встречи гуманитарной подгруппы по Донбассу.
Она заявила, что ранее состоявшиеся обмены не могут считаться завершенными, так как Киев намеренно не закрыл уголовные дела против освобожденных лиц.
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По словам Морозовой, прекращение уголовного преследования — одно из основных требований, а Киев ничего не сделал для завершения процедур.
"Исходя из вышесказанного, я хочу напомнить о том, что в отношении всех лиц, которые были переданы на территорию Украины с нашей стороны, полностью прекращено уголовное преследование", — заключила омбудсмен.
Первый за два года обмен удерживаемыми лицами прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал ДНР и ЛНР 124 человека, Донецк и Луганск отдали Киеву 76 человек. После этого началась работа над формированием новых списков для обмена.
Шестнадцатого апреля 2020 года Киев передал ДНР и ЛНР 14 человек.
В начале декабря глава киевской делегации в контактной группе Леонид Кравчук заявил РИА Новости, что обмен удерживаемыми лицами до конца этого года не состоится.
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