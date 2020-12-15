https://ria.ru/20201215/obezbolivayuschie-1589253182.html

Мясников предупредил об опасности обезболивающих

Мясников предупредил об опасности обезболивающих

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", какую опасность несут популярные обезболивающие. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T08:56

2020-12-15T08:56

2020-12-15T12:30

петр соков

александр мясников (врач)

россия

здоровье

общество

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", какую опасность несут популярные обезболивающие.По его словам, многие люди принимают препараты начиная "от древнего анальгина до вот этих всех ибупрофенов". Это все, отметил медик, нестероидные противовоспалительные препараты, которые большинству людей использовать нельзя — они могут вызвать гипертонию, инсульты, инфаркты, а также повлиять на течение сердечных заболеваний. Особенно опасны такие препараты для людей старше 60 лет.Мясников предложил заменить этот вид обезболивающих парацетамолом, который, по его словам, относится к нестероидным противовоспалительным и у него нет побочных эффектов, влияющих на сердце и на желудочно-кишечный тракт.Ранее Мясников посоветовал не принимать для снятия боли анальгин — он негативно воздействует на почки. Кроме того, нестероидные противовоспалительные препараты могут повышать давление и вызывают раздражение желудка.Врач-невролог клиники лечения боли московской клинической больницы имени В. В. Виноградова Петр Соков предложил использовать вместо обезболивающего перец чили, в котором содрежится капсаицин, — мозг отвлечется от боли и будет реагировать на жжение во рту.Он также уточнил, что употребление кофе поможет только при пониженном артериальном давлении, а при повышенном — лишь усугубит ситуацию. Действие же коньяка в качестве обезболивающего кратковременно за счет расслабления сосудов: после некоторого времени боль может вернуться и даже усилиться из-за сужения сосудов и повышения кровяного давления.

https://radiosputnik.ria.ru/20201118/eda-1585036993.html

https://ria.ru/20201213/vitamin-1588994096.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр соков , александр мясников (врач), россия, здоровье, общество