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Мясников предупредил об опасности обезболивающих
Мясников предупредил об опасности обезболивающих
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", какую опасность несут популярные обезболивающие. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T08:56
2020-12-15T12:30
петр соков
александр мясников (врач)
россия
здоровье
общество
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", какую опасность несут популярные обезболивающие.По его словам, многие люди принимают препараты начиная "от древнего анальгина до вот этих всех ибупрофенов". Это все, отметил медик, нестероидные противовоспалительные препараты, которые большинству людей использовать нельзя — они могут вызвать гипертонию, инсульты, инфаркты, а также повлиять на течение сердечных заболеваний. Особенно опасны такие препараты для людей старше 60 лет.Мясников предложил заменить этот вид обезболивающих парацетамолом, который, по его словам, относится к нестероидным противовоспалительным и у него нет побочных эффектов, влияющих на сердце и на желудочно-кишечный тракт.Ранее Мясников посоветовал не принимать для снятия боли анальгин — он негативно воздействует на почки. Кроме того, нестероидные противовоспалительные препараты могут повышать давление и вызывают раздражение желудка.Врач-невролог клиники лечения боли московской клинической больницы имени В. В. Виноградова Петр Соков предложил использовать вместо обезболивающего перец чили, в котором содрежится капсаицин, — мозг отвлечется от боли и будет реагировать на жжение во рту.Он также уточнил, что употребление кофе поможет только при пониженном артериальном давлении, а при повышенном — лишь усугубит ситуацию. Действие же коньяка в качестве обезболивающего кратковременно за счет расслабления сосудов: после некоторого времени боль может вернуться и даже усилиться из-за сужения сосудов и повышения кровяного давления.
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петр соков , александр мясников (врач), россия, здоровье, общество

Мясников предупредил об опасности обезболивающих

08:56 15.12.2020 (обновлено: 12:30 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", какую опасность несут популярные обезболивающие.
По его словам, многие люди принимают препараты начиная "от древнего анальгина до вот этих всех ибупрофенов". Это все, отметил медик, нестероидные противовоспалительные препараты, которые большинству людей использовать нельзя — они могут вызвать гипертонию, инсульты, инфаркты, а также повлиять на течение сердечных заболеваний. Особенно опасны такие препараты для людей старше 60 лет.
Мясников предложил заменить этот вид обезболивающих парацетамолом, который, по его словам, относится к нестероидным противовоспалительным и у него нет побочных эффектов, влияющих на сердце и на желудочно-кишечный тракт.

"Если у тебя что-то болит и ты вынужден принимать обезболивающее на постоянной основе, то принимай парацетамол", — подытожил медик.

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Ранее Мясников посоветовал не принимать для снятия боли анальгин — он негативно воздействует на почки. Кроме того, нестероидные противовоспалительные препараты могут повышать давление и вызывают раздражение желудка.
Врач-невролог клиники лечения боли московской клинической больницы имени В. В. Виноградова Петр Соков предложил использовать вместо обезболивающего перец чили, в котором содрежится капсаицин, — мозг отвлечется от боли и будет реагировать на жжение во рту.
Он также уточнил, что употребление кофе поможет только при пониженном артериальном давлении, а при повышенном — лишь усугубит ситуацию. Действие же коньяка в качестве обезболивающего кратковременно за счет расслабления сосудов: после некоторого времени боль может вернуться и даже усилиться из-за сужения сосудов и повышения кровяного давления.
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Петр СоковАлександр Мясников (врач)РоссияЗдоровьеОбщество
 
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