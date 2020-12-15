https://ria.ru/20201215/nokia-1589284478.html

Новый смартфон Nokia 5.4 оценили в 16 тысяч рублей

Новый смартфон Nokia 5.4 оценили в 16 тысяч рублей

Финский производитель смартфонов Nokia объявил о выходе на российский рынок новой модели Nokia 5.4. Телефон получил емкий аккумулятор, квадрокамеру и... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T11:41

2020-12-15T11:41

2020-12-15T11:41

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Финский производитель смартфонов Nokia объявил о выходе на российский рынок новой модели Nokia 5.4. Телефон получил емкий аккумулятор, квадрокамеру и возможность бесконтактной оплаты.Новинка получила 6,39-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+ и фронтальную камеру, врезанную в матрицу. Смартфон работает на свежей платформе Snapdragon 662 и доступна в двух версиях памяти — 4/64 и 6/128 ГБ.Nokia 5.4 оснащен квадрокамерой, состоящей из главного сенсора 48 Мп, 5 Мп сверхширокоугольника, датчика глубины и модуля для макросъемки. В смартфоне нашлось место для чипа NFC, радио и 3,5-мм аудиоджека. За автономность отвечает батарейка на 4000 мАч. В России смартфон предложат в двух цветах — синем и пурпурном. Версия 4/64 ГБ обойдется в 15 990 рублей, а за смартфон с накопителем в 128 ГБ попросят 17 990 рублей.

https://ria.ru/20201106/nokia-1583324396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

google android, nokia corporation, технологии