Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201215/nokia-1589284478.html
Новый смартфон Nokia 5.4 оценили в 16 тысяч рублей
Новый смартфон Nokia 5.4 оценили в 16 тысяч рублей
Финский производитель смартфонов Nokia объявил о выходе на российский рынок новой модели Nokia 5.4. Телефон получил емкий аккумулятор, квадрокамеру и... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T11:41
2020-12-15T11:41
риа наука
google android
nokia corporation
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589283962_0:6:576:330_1920x0_80_0_0_86f34d0504d393ba2afa5c9c9be12e1d.png
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Финский производитель смартфонов Nokia объявил о выходе на российский рынок новой модели Nokia 5.4. Телефон получил емкий аккумулятор, квадрокамеру и возможность бесконтактной оплаты.Новинка получила 6,39-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+ и фронтальную камеру, врезанную в матрицу. Смартфон работает на свежей платформе Snapdragon 662 и доступна в двух версиях памяти — 4/64 и 6/128 ГБ.Nokia 5.4 оснащен квадрокамерой, состоящей из главного сенсора 48 Мп, 5 Мп сверхширокоугольника, датчика глубины и модуля для макросъемки. В смартфоне нашлось место для чипа NFC, радио и 3,5-мм аудиоджека. За автономность отвечает батарейка на 4000 мАч. В России смартфон предложат в двух цветах — синем и пурпурном. Версия 4/64 ГБ обойдется в 15 990 рублей, а за смартфон с накопителем в 128 ГБ попросят 17 990 рублей.
https://ria.ru/20201106/nokia-1583324396.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589283962_17:0:560:407_1920x0_80_0_0_72561a7bb9a90f25e5eb36a466a28320.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
google android, nokia corporation, технологии

Новый смартфон Nokia 5.4 оценили в 16 тысяч рублей

11:41 15.12.2020
 
© NokiaNokia 5.4
Nokia 5.4 - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Nokia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Финский производитель смартфонов Nokia объявил о выходе на российский рынок новой модели Nokia 5.4. Телефон получил емкий аккумулятор, квадрокамеру и возможность бесконтактной оплаты.
Новинка получила 6,39-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+ и фронтальную камеру, врезанную в матрицу. Смартфон работает на свежей платформе Snapdragon 662 и доступна в двух версиях памяти — 4/64 и 6/128 ГБ.
Сотовый телефон Nokia из коллекции МТС - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября, 10:51РИА Наука
Nokia возродит культовые мобильники нулевых
Nokia 5.4 оснащен квадрокамерой, состоящей из главного сенсора 48 Мп, 5 Мп сверхширокоугольника, датчика глубины и модуля для макросъемки. В смартфоне нашлось место для чипа NFC, радио и 3,5-мм аудиоджека. За автономность отвечает батарейка на 4000 мАч.
В России смартфон предложат в двух цветах — синем и пурпурном. Версия 4/64 ГБ обойдется в 15 990 рублей, а за смартфон с накопителем в 128 ГБ попросят 17 990 рублей.
 
РИА НаукаGoogle AndroidNokia CorporationТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:31В Японии обнаружили два новых очага птичьего гриппа
08:24В России используют новую технологию при переписи населения
08:22Банки рассказали, какими льготами пользовались в пандемию
08:15Индонезия продлила испытания китайской вакцины от COVID-19
08:12Москвичей предупредили о девятибалльных пробках
08:08Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
08:04В Москве более пяти тысяч пациентов получили плазму с антителами к COVID
07:49Москвичей в среду ожидает облачная погода без существенных осадков
07:40Названа возможная причина гибели рабочего в депо в Хакасии
07:23После ДТП с автобусом в Кузбассе госпитализировали пятерых пострадавших
07:19В Кузбассе перевернулся служебный автобус, пострадали восемь человек
07:05Названы самые угоняемые автомобили в России
07:01Глава Приморья рассказал, у кого в регионе будет выходной 31 декабря
06:40Сотрудницу челябинского Минздрава задержали по подозрению во взятках
06:40Экс-помощница Трампа дала Байдену совет насчет отношений с Россией
06:34В Красноярске завели дело после резонансного избиения женщины в подъезде
06:07Эксперт рассказала, как избежать новых пиков коронавируса в России
05:40В "Современнике" резко ответили на слова о "позорном прощании" с Гафтом
05:10Возле Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1
05:08Россия выдала гуманитарную помощь нуждающимся семьям Мартакерта в НКР
Лента новостейМолния