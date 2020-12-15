https://ria.ru/20201215/neytralitet-1589392770.html

Вучич подтвердил Лаврову военный нейтралитет Сербии

Вучич подтвердил Лаврову военный нейтралитет Сербии

Сербия остается на позиции военного нейтралитета и не станет членом ни одного военного блока, заявил главе МИД РФ Сергею Лаврову президент страны Александр... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T20:02

2020-12-15T20:02

2020-12-15T20:02

россия

александр вучич

сергей лавров

москва

сербия

белград (город)

в мире

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БЕЛГРАД, 15 дек – РИА Новости. Сербия остается на позиции военного нейтралитета и не станет членом ни одного военного блока, заявил главе МИД РФ Сергею Лаврову президент страны Александр Вучич.Лавров во вторник находится с рабочим визитом в Белграде, где провел переговоры с главой государства."Одна из тем разговора, которую я с особой гордостью подчеркиваю, - Сербия приняла решение сохранять свой военный нейтралитет, и это я повторил министру Лаврову. Эта позиция Сербии никоим образом не ставится под вопрос, Сербия не станет частью каких-либо военных блоков, хочет сама защищать свою свободу, заботится о своем небе, земле и водах", - заявил Вучич на совместной пресс-конференции.Он также поблагодарил Москву за военно-техническую помощь и усиление обороноспособности Белграда.

https://ria.ru/20201215/lavrov-1589392007.html

россия

москва

сербия

белград (город)

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россия, александр вучич, сергей лавров, москва, сербия, белград (город), в мире