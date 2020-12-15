https://ria.ru/20201215/neytralitet-1589392770.html
Вучич подтвердил Лаврову военный нейтралитет Сербии
Вучич подтвердил Лаврову военный нейтралитет Сербии
Сербия остается на позиции военного нейтралитета и не станет членом ни одного военного блока, заявил главе МИД РФ Сергею Лаврову президент страны Александр... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T20:02
2020-12-15T20:02
2020-12-15T20:02
россия
александр вучич
сергей лавров
москва
сербия
белград (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/12/1574529255_0:0:2047:1152_1920x0_80_0_0_d8ea78b0ae4704b68d7c207003da1774.jpg
БЕЛГРАД, 15 дек – РИА Новости. Сербия остается на позиции военного нейтралитета и не станет членом ни одного военного блока, заявил главе МИД РФ Сергею Лаврову президент страны Александр Вучич.Лавров во вторник находится с рабочим визитом в Белграде, где провел переговоры с главой государства."Одна из тем разговора, которую я с особой гордостью подчеркиваю, - Сербия приняла решение сохранять свой военный нейтралитет, и это я повторил министру Лаврову. Эта позиция Сербии никоим образом не ставится под вопрос, Сербия не станет частью каких-либо военных блоков, хочет сама защищать свою свободу, заботится о своем небе, земле и водах", - заявил Вучич на совместной пресс-конференции.Он также поблагодарил Москву за военно-техническую помощь и усиление обороноспособности Белграда.
https://ria.ru/20201215/lavrov-1589392007.html
россия
москва
сербия
белград (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/12/1574529255_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_f2685b3c769de30ee3b886ea1ba58df3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр вучич, сергей лавров, москва, сербия, белград (город), в мире