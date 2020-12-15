https://ria.ru/20201215/neprikosnovennost-1589297004.html

Комитет Совфеда одобрил закон о неприкосновенности экс-президента

Комитет Совфеда одобрил закон о неприкосновенности экс-президента

Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал во вторник закон о расширении гарантий бывшему президенту РФ и членам его... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T12:15

2020-12-15T12:15

2020-12-15T12:15

андрей клишас

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политика

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал во вторник закон о расширении гарантий бывшему президенту РФ и членам его семьи.Совфед рассмотрит этот закон в среду, 16 декабря.Документ был разработан в развитие поправок в Конституцию РФ.Согласно закону, президент, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью, он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. Его неприкосновенность распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые им транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку.Закон предусматривает, что экс-президенту РФ будет предоставлена неприкосновенность в отношении его действий не только в период исполнения им президентских полномочий, но и вне зависимости от него.Проект в развитие поправок в Конституцию РФ меняет процедуру лишения неприкосновенности экс-президента, теперь это может сделать Совет Федерации и только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене, отметил ранее глава комитета Андрей Клишас.

https://ria.ru/20201105/neprikosnovennost-1583229402.html

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андрей клишас, совет федерации рф, госдума рф, политика