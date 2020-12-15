https://ria.ru/20201215/neft-1589365523.html

Житель Новосибирской области открыл подпольный нефтяной завод

Житель Новосибирской области открыл подпольный нефтяной завод

Мужчина из Новосибирской области обвиняется в незаконном получении 128 миллионов рублей путем переработки нефти на подпольном заводе, сообщается на сайте... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T17:07

2020-12-15T17:07

2020-12-15T17:07

генеральная прокуратура рф

новосибирский район

новосибирская область

происшествия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Мужчина из Новосибирской области обвиняется в незаконном получении 128 миллионов рублей путем переработки нефти на подпольном заводе, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.По данным следствия, в период с июня 2017 года по январь 2020 года обвиняемый арендовал в Криводановском сельсовете Новосибирского района предприятие по переработке нефти. Мужчина не получил необходимую лицензию на производство и реализовывал полученную продукцию через ряд подставных фирм. Таким образом он заработал более 128 миллионов рублей.Добавляется, что дело в скором времени направят в Новосибирский районный суд.

https://ria.ru/20201202/zavod-1587287994.html

новосибирский район

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, новосибирский район, новосибирская область, происшествия