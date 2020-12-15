Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201215/neft-1589365523.html
Житель Новосибирской области открыл подпольный нефтяной завод
Житель Новосибирской области открыл подпольный нефтяной завод
Мужчина из Новосибирской области обвиняется в незаконном получении 128 миллионов рублей путем переработки нефти на подпольном заводе, сообщается на сайте... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T17:07
2020-12-15T17:07
генеральная прокуратура рф
новосибирский район
новосибирская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/153041/89/1530418934_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_55131ef48d0edc7615ae23d56be3a99e.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Мужчина из Новосибирской области обвиняется в незаконном получении 128 миллионов рублей путем переработки нефти на подпольном заводе, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.По данным следствия, в период с июня 2017 года по январь 2020 года обвиняемый арендовал в Криводановском сельсовете Новосибирского района предприятие по переработке нефти. Мужчина не получил необходимую лицензию на производство и реализовывал полученную продукцию через ряд подставных фирм. Таким образом он заработал более 128 миллионов рублей.Добавляется, что дело в скором времени направят в Новосибирский районный суд.
https://ria.ru/20201202/zavod-1587287994.html
новосибирский район
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/153041/89/1530418934_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_4254b3a1ca3a4a78e56065b72108ae2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
генеральная прокуратура рф, новосибирский район, новосибирская область, происшествия

Житель Новосибирской области открыл подпольный нефтяной завод

17:07 15.12.2020
 
© Фото : Pixabay / redhawkgroup Добыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Фото : Pixabay / redhawkgroup
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Мужчина из Новосибирской области обвиняется в незаконном получении 128 миллионов рублей путем переработки нефти на подпольном заводе, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
По данным следствия, в период с июня 2017 года по январь 2020 года обвиняемый арендовал в Криводановском сельсовете Новосибирского района предприятие по переработке нефти. Мужчина не получил необходимую лицензию на производство и реализовывал полученную продукцию через ряд подставных фирм. Таким образом он заработал более 128 миллионов рублей.
"Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления ... незаконное предпринимательство", - говорится в сообщении.
Добавляется, что дело в скором времени направят в Новосибирский районный суд.
Под Ярославлем выявили подпольный алкогольный завод. Кадры СК РФ - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 10:30
В Ярославской области разоблачили подпольный алкогольный завод
 
Генеральная прокуратура РФНовосибирский районНовосибирская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:31В Японии обнаружили два новых очага птичьего гриппа
08:24В России используют новую технологию при переписи населения
08:22Банки рассказали, какими льготами пользовались в пандемию
08:15Индонезия продлила испытания китайской вакцины от COVID-19
08:12Москвичей предупредили о девятибалльных пробках
08:08Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
08:04В Москве более пяти тысяч пациентов получили плазму с антителами к COVID
07:49Москвичей в среду ожидает облачная погода без существенных осадков
07:40Названа возможная причина гибели рабочего в депо в Хакасии
07:23После ДТП с автобусом в Кузбассе госпитализировали пятерых пострадавших
07:19В Кузбассе перевернулся служебный автобус, пострадали восемь человек
07:05Названы самые угоняемые автомобили в России
07:01Глава Приморья рассказал, у кого в регионе будет выходной 31 декабря
06:40Сотрудницу челябинского Минздрава задержали по подозрению во взятках
06:40Экс-помощница Трампа дала Байдену совет насчет отношений с Россией
06:34В Красноярске завели дело после резонансного избиения женщины в подъезде
06:07Эксперт рассказала, как избежать новых пиков коронавируса в России
05:40В "Современнике" резко ответили на слова о "позорном прощании" с Гафтом
05:10Возле Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1
05:08Россия выдала гуманитарную помощь нуждающимся семьям Мартакерта в НКР
Лента новостейМолния