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В России предрекли снижение населения на несколько миллионов
В России предрекли снижение населения на несколько миллионов
"Трезвая Россия" прогнозирует снижение численности населения страны до 125 миллионов человек к 2050 году. Доклад федерального проекта о демографической ситуации РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T07:25
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россия
трезвая россия
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москва
общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. "Трезвая Россия" прогнозирует снижение численности населения страны до 125 миллионов человек к 2050 году. Доклад федерального проекта о демографической ситуации есть в распоряжении РИА Новости.Среди факторов, влияющих на негативную динамику, эксперты отмечают алкоголь, табак и наркотики, от потребления которых ежегодно погибают более миллиона граждан.По информации "Трезвой России", экономические потери общества и государства от последствий, связанных с алкоголизмом, наркоманией и табакокурением, за год составляют до 12 процентов от ВВП страны — более 13 триллионов рублей в год.Сокращение рождаемости, по мнению экспертов Федерального проекта "Трезвая Россия", объясняется не только "демографическим провалом" 90-х, но и последствиями употребления гражданами психоактивных веществ, в особенности синтетических и других наркотиков. По словам главы федерального проекта, употребление этих веществ, а также алкоголя и табака также "формирует негативные репродуктивные установки, приводит к откладыванию рождений, субкультуре чайлдфри и прерыванию беременностей".
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россия, трезвая россия, султан хамзаев, москва, общество

В России предрекли снижение населения на несколько миллионов

07:25 15.12.2020 (обновлено: 07:37 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛюди на набережной в Санкт-Петербурге
Люди на набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. "Трезвая Россия" прогнозирует снижение численности населения страны до 125 миллионов человек к 2050 году. Доклад федерального проекта о демографической ситуации есть в распоряжении РИА Новости.
Среди факторов, влияющих на негативную динамику, эксперты отмечают алкоголь, табак и наркотики, от потребления которых ежегодно погибают более миллиона граждан.

"По оценкам экспертов Федерального проекта "Трезвая Россия", если ситуация останется неизменной и не будут приняты необходимые меры, то к 2050 году население России составит около 125 миллионов человек. <…> Агрессивная среда конкуренции стран, имеющая в своем арсенале не только вооруженные конфликты, санкционную политику, цветные революции, но и алкоголь, наркотики и другие инструменты гибридных войн, сегодня дополнена коронавирусной инфекцией COVID-19", — говорится в документе.

По информации "Трезвой России", экономические потери общества и государства от последствий, связанных с алкоголизмом, наркоманией и табакокурением, за год составляют до 12 процентов от ВВП страны — более 13 триллионов рублей в год.
"Ежегодно от причин, связанных с потреблением алкоголя, наркотиков и табака в России погибает более одного миллиона человек. При этом в середине 90-х годов XX века в России количество смертей в год составляло около 1,6 миллиона человек. Таким образом, за последние 35 лет в России от алкоголя, наркотиков и табака погибло более 30 миллионов человек", - отмечается в докладе.
Сокращение рождаемости, по мнению экспертов Федерального проекта "Трезвая Россия", объясняется не только "демографическим провалом" 90-х, но и последствиями употребления гражданами психоактивных веществ, в особенности синтетических и других наркотиков. По словам главы федерального проекта, употребление этих веществ, а также алкоголя и табака также "формирует негативные репродуктивные установки, приводит к откладыванию рождений, субкультуре чайлдфри и прерыванию беременностей".
Покупательница в винно-водочном магазине в Красноярске - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
03:23
В "Трезвой России" рассказали, сколько граждан употребляют алкоголь
 
РоссияТрезвая РоссияСултан ХамзаевМоскваОбщество
 
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