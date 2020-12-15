https://ria.ru/20201215/naselenie-1589247140.html

В России предрекли снижение населения на несколько миллионов

В России предрекли снижение населения на несколько миллионов

"Трезвая Россия" прогнозирует снижение численности населения страны до 125 миллионов человек к 2050 году. Доклад федерального проекта о демографической ситуации РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T07:25

2020-12-15T07:25

2020-12-15T07:37

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султан хамзаев

москва

общество

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. "Трезвая Россия" прогнозирует снижение численности населения страны до 125 миллионов человек к 2050 году. Доклад федерального проекта о демографической ситуации есть в распоряжении РИА Новости.Среди факторов, влияющих на негативную динамику, эксперты отмечают алкоголь, табак и наркотики, от потребления которых ежегодно погибают более миллиона граждан.По информации "Трезвой России", экономические потери общества и государства от последствий, связанных с алкоголизмом, наркоманией и табакокурением, за год составляют до 12 процентов от ВВП страны — более 13 триллионов рублей в год.Сокращение рождаемости, по мнению экспертов Федерального проекта "Трезвая Россия", объясняется не только "демографическим провалом" 90-х, но и последствиями употребления гражданами психоактивных веществ, в особенности синтетических и других наркотиков. По словам главы федерального проекта, употребление этих веществ, а также алкоголя и табака также "формирует негативные репродуктивные установки, приводит к откладыванию рождений, субкультуре чайлдфри и прерыванию беременностей".

https://ria.ru/20201215/alkogol-1589241174.html

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россия, трезвая россия, султан хамзаев, москва, общество