https://ria.ru/20201215/narushiteli-1589308400.html

Московские власти рассказали о нарушителях мер по коронавирусу

Московские власти рассказали о нарушителях мер по коронавирусу

Около 10% предприятий Москвы нарушают меры по коронавирусу, злостных нарушителей единицы, сообщил во вторник начальник главного контрольного управления Евгений... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T12:59

2020-12-15T12:59

2020-12-15T12:59

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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коронавирусы

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Около 10% предприятий Москвы нарушают меры по коронавирусу, злостных нарушителей единицы, сообщил во вторник начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков."К счастью, большинство заведений, большинство предпринимателей ведут себя добросовестно. У нас примерно по статистике около 10% выявляются различные нарушения, а злостных нарушителей, которые несмотря ни на что продолжают проводить такие мероприятия, прячутся, делают мероприятия при закрытых дверях, таких единицы", - сказал Данчиков в эфире Первого канала.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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