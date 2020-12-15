https://ria.ru/20201215/narushiteli-1589308400.html
Московские власти рассказали о нарушителях мер по коронавирусу
Московские власти рассказали о нарушителях мер по коронавирусу
Около 10% предприятий Москвы нарушают меры по коронавирусу, злостных нарушителей единицы, сообщил во вторник начальник главного контрольного управления Евгений... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T12:59
2020-12-15T12:59
2020-12-15T12:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588025394_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_513a277bc7b11a587b3085e3192d9a5a.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Около 10% предприятий Москвы нарушают меры по коронавирусу, злостных нарушителей единицы, сообщил во вторник начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков."К счастью, большинство заведений, большинство предпринимателей ведут себя добросовестно. У нас примерно по статистике около 10% выявляются различные нарушения, а злостных нарушителей, которые несмотря ни на что продолжают проводить такие мероприятия, прячутся, делают мероприятия при закрытых дверях, таких единицы", - сказал Данчиков в эфире Первого канала.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588025394_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4a3fd8fc735e4d03a9c7e37b459b1bf2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество