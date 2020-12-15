https://ria.ru/20201215/narkotiki-1589323074.html

В Челябинской области мужчина получил из США конфеты с наркотиками

В Челябинской области мужчина получил из США конфеты с наркотиками

Оперативники таможни задержали в почтовом отделении города Миасс Челябинской области местного жителя, получившего посылку из США с конфетами и ампулами для... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T14:03

2020-12-15T14:03

2020-12-15T14:03

миасс

сша

челябинская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 дек – РИА Новости. Оперативники таможни задержали в почтовом отделении города Миасс Челябинской области местного жителя, получившего посылку из США с конфетами и ампулами для электронных сигарет, в которых содержались наркотические средства, сообщила пресс-служба Челябинской таможни."Житель Миасса Челябинской области был задержан оперативниками таможни в одном из почтовых отделений города. Мужчина получил посылку из США. Внутри находились несколько десятков конфет разного цвета, табачная продукция и семь ампул с жидкостью для электронных сигарет. Товар был упакован в пленку с надписью "Каннабис", - говорится в сообщении.При лабораторном исследовании содержимого посылки эксперты обнаружили содержание наркотических средств: в конфетах – тетрагидроканнабиола, а в ампулах – масла каннабиса (гашишного масла) общей массой 6 граммов, уточняется в сообщении.Челябинской таможней возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Ведется следствие, добавляет ведомство.

https://radiosputnik.ria.ru/20201102/posylka-1582720392.html

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сша

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миасс, сша, челябинская область, происшествия